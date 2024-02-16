"Сыпется потолок": бойцы 3 ОШБр показали обстановку в подвале Авдеевского коксохима (видео)

По словам бойцов, обстрелы противника не прекращаются, а в это время медики продолжают бороться за жизни раненых в "полевых" условиях. Бои продолжаются.

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Российские оккупанты не теряют надежды взять под свой контроль Авдеевку в Донецкой области и ведут постоянные обстрелы позиций украинских военных. Бойцы Третьей штурмовой бригады в своем Telegram-канале показали, какая атмосфера царит на территории коксохимического завода.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как огромное количество военнослужащих находясь в подвале предприятия продолжают бороться и не теряют боевой дух.

"Внутри завода военные укрываются от постоянных обстрелов противника, а медики стабилизируют раненых. Даже тогда, когда от очередных КАБов сыпется потолок", — говорится в сообщении Третьей штурмовой бригады.

Командиры дают подчиненным боевые наставления, пока они греются возле импровизированных костров. В это время слышны постоянные выстрелы противника, от которых штукатурка обсыпается. При этом позитивный настрой сохраняется — женщина на ролике расстроилась, ведь обсыпанный потолок испортил ей напиток.

Параллельно в одном из помещений подвала медики продолжают спасать жизни бойцам ВСУ, которые были ранены в результате вражеских атак. Происходит все это в "полевых" условиях во время постоянных звуков взрывов.

На место прибыла также подмога украинским военнослужащим, делится женщина, которая находится в подвале коксохимического завода и они уже показали свою эффективность. Бои за Авдеевку продолжаются.

Ситуация в Авдеевке: что известно

Напомним, 16 февраля сообщалось, что в ВСУ объяснили, почему бойцы удерживают Авдеевку. Спикер группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что российская армия на Авдеевском направлении преобладает над украинскими силами в личном составе, артиллерийских системах и авиационной компоненте. При этом нельзя допустить, чтобы Донецкая область продолжала переходить в руки оккупантов.

В тот же день в Генштабе объяснили возможных выход украинских военных из Авдеевки. По словам представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, оккупанты превращают украинские города в руины и тогда попросту не остается защитных сооружений, чтобы эффективно удерживать оборону.

При этом бои за город продолжаются и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что в Авдеевке уничтожены более 4 тысяч оккупантов РФ, что является в некой степени рекордом. В то же время, на некоторых позициях оборону держат 6 бойцов Украины. А противостоят им около сотни оккупантов.