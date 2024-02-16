Могут появиться новые Бучи: в ВСУ объяснили, почему бойцы удерживают Авдеевку

По словам спикера группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, российская армия на Авдеевском направлении преобладает над украинскими силами в личном составе, артиллерийских системах и авиационной компоненте.

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Украинские военные, несмотря на ожесточенные бои и угрозу окружения, продолжают удерживать оборону Авдеевки, чтобы не допустить российских оккупантов на запад Донецкой области. Об этом в в интервью порталу "РБК-Украина" 16 февраля заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" (ОСГВ) Дмитрий Лиховий.

Он добавил, что многие населенные пункты к западу от Авдеевки в случае прорыва российских войск могут стать вторым Мариуполем, вторым Бахмутом и второй Бучей.

"Удержание Авдеевки имеет значение для того, чтобы не допускать российскую артиллерию и российский террор дальше на запад Донецкой области. Чтобы перемалывать российские ресурсы и резервы, истощать их армаду", — подчеркнул Лиховий.

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Как отмечает военный, россияне сосредоточили на Авдеевском направлении огромные ресурсы и продолжают перебрасывать сюда свежие силы. Вероятно, враг пытается взять Авдеевку под свой контроль до начала президентских выборов в России. К тому же очевидно, что российская армия на Авдеевском направлении превосходит украинские силы и в количестве личного состава, и в артиллерии, и в авиационной компоненте.

"По состоянию на 14 февраля там вели боевые действия такие воинские части и соединения, в частности 1-го армейского корпуса, 2-й, 8-й армий и 41-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ", — уточнил Лиховой.

Кроме того, спикер рассказал, что в районе Авдеевки оккупанты применяют различные тактические приемы, хотя в основном проводят штурмовые действия малыми пехотными группами, к которым иногда присоединяется бронетехника. По последним данным, враг начал применять фосфорные снаряды.

"Но в условиях уличных боев есть специфика. В последнее время значительные потери в бронетехнике заставляют оккупантов переходить к пешим штурмам. Вперед они бросают зеков, бывших преступников и тех, кого меньше всего жалко. Это видно по тому, кто попадает в плен", — уточнил спикер.

Лиховий отмечает, что в пределах города идут ожесточенные бои, украинские войска применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага.

"Мы усиливаем рубеж блокирования, создаем новые огневые позиции и наблюдательные посты. Продолжаем готовить укрепления с учетом возможных сценариев. Ввели в бой свежие подразделения, которые пришли из восстановления. Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану. Это план высшего командования для стабилизации ситуации на данном направлении", — подчеркивает спикер.

В то же время Лиховий акцентирует, что главным приоритетом военного командования ВСУ остается жизнь бойцов.

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Напомним, 16 февраля сообщалось, что украинские бойцы продолжают оборону Авдеевки. По словам военных, российские оккупанты бросают на Авдеевское направление колоссальное количество личного состава, бронетехники и авиации. Продолжаются жесткие бои.

Накануне аналитики из ISW заявили, что ВС РФ не смогут быстро продвигаться дальше Авдеевки. По их мнению, российские войска потеряли большое количество живой силы и техники для атак Авдеевки, поэтому им понадобится длительный период восстановления.