Можуть з'явитися нові Бучі: в ЗСУ пояснили, чому бійці утримують Авдіївку

За словами речника угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія, російська армія на Авдіївському напрямку переважає українські сили в особовому складі, артилерійських системах та авіаційній компоненті.

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Українські військові, попри запеклі бої і загрозу оточення, продовжують утримувати оборону Авдіївки, аби не допустити російських окупантів на захід Донецької облсті. Про це в в інтерв'ю порталу "РБК-Україна" 16 лютого заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" (ОСУВ) Дмитро Лиховій.

Він додав, що багато населених пунктів на захід від Авдіївки у разі прориву російських військ можуть стати другим Маріуполем, другим Бахмутом та другою Бучею.

"Утримання Авдіївки має значення для того, щоб не допускати російську артилерію та російський терор далі на захід Донецької області. Щоб перемелювати російські ресурси та резерви, виснажувати їхню армаду", — наголосив Лиховій.

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Як зазначає військовий, росіяни зосередили на Авдіївському напрямку величезні ресурси і продовжують перекидати сюди свіжі сили. Ймовірно, ворог намагається взяти Авдіївку під свій контроль до початку президентських виборів у Росії. До того ж очевидно, що російська армія на Авдіївському напрямку переважає українські сили і в кількості особового складу, і в артилерії, і в авіаційній компоненті.

"Станом на 14 лютого там вели бойові дії такі військові частини та з'єднання, зокрема 1-го армійського корпусу, 2-ї, 8-ї армій та 41-го армійського корпусу Збройних сил РФ", — уточнив Лиховій.

Крім того, речник розповів, що у районі Авдіївки окупанти застосовують різні тактичні прийоми, хоча здебільшого проводять штурмові дії малими піхотними групами, до яких іноді приєднується бронетехніка. За останніми даними, ворог почав застосовувати фосфорні снаряди.

"Але в умовах вуличних боїв є специфіка. Останнім часом значні втрати в бронетехніці змушують окупантів переходити до піших штурмів. Вперед вони кидають зеків, колишніх злочинців і тих, кого найменше шкода. Це видно з того, хто потрапляє в полон", — уточнив речник.

Лиховій зазначає, що у межах міста відбуваються запеклі бої, українські війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога.

"Ми посилюємо рубіж блокування, створюємо нові вогневі позиції та спостережні пости. Продовжуємо готувати укріплення з урахуванням можливих сценаріїв. Ввели в бій свіжі підрозділи, які прийшли з відновлення. Командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом. Це план вищого командування для стабілізації ситуації на даному напрямку", — підкреслює речник.

Водночас Лиховій акцентує, що головним пріоритетом військового командування ЗСУ залишається життя бійців.

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Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що українські бійці продовжують оборону Авдіївки. За словами військових, російські окупанти кидають на Авдіївський напрямок колосальну кількість особового складу, бронетехніки й авіації. Тривають жорсткі бої.

Напередодні аналітики з ISW заявили, що ЗС РФ не зможуть швидко просуватися далі Авдіївки. На їхню думку, російські війська втратили велику кількість живої сили й техніки для атак Авдіївки, тому їм знадобиться тривалий період відновлення.