Кілька підрозділів ЗС РФ в Авдіївці "стерті", однак ситуація надзвичайно тяжка, — 3 ОШБр

Бійцям бригади на відповідній ділянці фронту наразі протистоять щонайменше 15 тисяч особового складу армії окупантів. Зокрема воює й колишній 11-ий окремий мотострілецький полк так званої "ДНР".

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Воїни з Третьої окремої штурмової бригади продовжують ліквідовувати російських окупантів у районі Авдіївки Донецької області. Реальну кількість втрат ворога пораненими та вбитими українські захисники оцінюють в понад чотири тисячі осіб. Про це повідомили у 3-й ОШБр у Telegram.

Як зазначають у дописі, бійцям бригади на відповідній ділянці фронту в Авдіївці наразі протистоять щонайменше 15 тисяч особового складу армії ЗС РФ.

Крім того, захисники 3-ї ОШБр завдали критичних уражень 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам противника. Обидва ворожі підрозділи — "фактично стерті".

"Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 "200-ми" і "300-ми" противника", — йдеться у повідомленні.

Також, як зазначили у бригаді, вагомих втрат наразі зазнає і 30-та ОМСБр ЗС РФ. Точаться бої проти 35-ої та 55-ої ОМСБр 41-ї армії, й проти 21-ої та 15-ої ОМСБр 2-ї армії.

За наявними даними Третьої штурмової, сили противника в районі Авдіївки наступні: 35-та; 55-та й 74-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ої загальновійськової армії. Також: 15-та, 21-ша й 30-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ої загальновійськової армії.

"Проти українських сил зокрема воює 114-та окрема мотострілецька бригада — колишній 11-ий окремий мотострілецький полк так званої "ДНР", — наголошують захисники.

Як додають у дописі, окремі завдання на фронті виконує й особовий склад Головного управління розвідки, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії.

"Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою", — кажуть воїни.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що українські бійці продовжують оборону Авдіївки. За словами військових, російські окупанти кидають на Авдіївський напрямок колосальну кількість особового складу, бронетехніки та авіації. Тривають жорсткі бої.

Напередодні аналітики з ISW заявили, що ЗС РФ не зможуть швидко просуватися далі Авдіївки. На їхню думку, російські війська втратили велику кількість живої сили і техніки для атак Авдіївки, тому їм знадобиться тривалий період відновлення.