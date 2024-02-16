Бесперспективное наступление: ВС РФ не смогут быстро продвигаться дальше Авдеевки, — ISW

По словам аналитиков, российские войска потеряли большое количество живой силы и техники для атак Авдеевки, поэтому им потребуется длительный период восстановления.

Related video

При возможном захвате Авдеевки Донецкой области российские силы не смогут оперативно продвинуться и захватить крупные населенные пункты к западу от этого города. Агрессор понес значительные потери, и для осуществления новых захватов ему потребуется значительное время на восстановление и отдых. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 15 февраля.

В документе отмечается, что российские силы начали местную наступательную операцию с целью захвата Авдеевки в октябре 2023 года, однако только недавно они начали тактически продвигаться через населенный пункт после нескольких месяцев пехотных штурмов и серии массированных механизированных атак, которые привели к значительным потерям в технике и личном составе.

В отчете ISW отмечается, что украинские оборонительные силы укрепили свои позиции вблизи населенных пунктов вокруг Авдеевки, что затрудняет попытки российских войск захватить эти территории, особенно на западе и севере от города.

В источнике подчеркивают, что в районе Авдеевки ближайшие относительно крупные населенные пункты расположены не менее чем в 30 километрах к западу. Российские войска не проявляют готовности к проведению быстрого механизированного наступления и захвата этих городов и сел в ближайшей или даже среднесрочной перспективе.

"Российские войска потеряли большое количество живой силы и техники на захват Авдеевки, поэтому им, вероятно, потребуется длительный период консолидации, восстановления и отдыха, прежде чем они попытаются осуществить дальнейшие скоординированные наступательные действия в этом районе", — говорится в отчете.

С учетом этих факторов, в ISW предполагают, что в случае захвата Авдеевки, российские войска вряд ли смогут быстро продвинуться дальше. В то же время, потенциальный захват города, максимум, создаст им условия для дальнейших ограниченных тактических преимуществ.

Карта Авдеевской области

Напомним, что бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что происходит в Авдеевке. Он заявил, что ситуация сложная, но контролируемая. Происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.