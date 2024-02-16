"Подготовлены новые позиции": ситуация в Авдеевке тяжелая, но контролируемая, — генерал ВСУ

Бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

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Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая по состоянию на 23:00 вечера 15 февраля. Бои продолжаются в чарте города. Об этом заявил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский у себя в Telegram.

По его словам, украинские войска применяют все силы и средства для сдерживания врага.

"Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других способов поражения", — заявил он.

По словам Тарнавского, уже подготовлены новые позиции. Кроме того, продолжают готовиться мощные укрепления на основе всех возможных сценариев. Украинские командиры на местах знают свои задачи и выполняют их согласно планами Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины по стабилизации ситуации на данном направлении.

"Мы ценим каждый клочок украинской земли, но самая высокая ценность и приоритет для нас — сохранение жизни украинского солдата", — заявил генерал.

Тарнавский также отметил, что Авдеевская оборонительная операция продолжается.

"Наши воины и дальше уничтожают армию оккупанта и перемалывают ресурсы и резервы врага, которые тот, не щадя, бросает в бой. Вооруженные Силы Украины и другие составляющие сил обороны Украины работают единым монолитом", — написал он.

Александр Тарнавский о ситуации в Авдеевке Фото: Скриншот

Напомним, военный обозреватель Георгий Тука рассказал Фокусу, что если есть непосредственная угроза тем силам украинской армии, которые сейчас защищают руины Авдеевки, то уместно рассматривать вопрос отхода войск с этого направления. Авдеевка — это не "город-крепость", а потому командиры могут самостоятельно принимать решение о целесообразности удержания ее остатков.