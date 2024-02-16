Не смогут окружить ВСУ: в ISW рассказали о тактике врага и дальнейшем продвижении в Авдеевке

Россияне совершили разворот в Авдеевке, как во время захвата Бахмута весной 2023 года. Тогда противник пытался обойти основные оборонительные позиции ВСУ для обеспечения тактических преимуществ, рассказали аналитики Института изучения войны.

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Вооруженные силы Российской Федерации не могут провести успешное оперативное окружение или охват ВСУ в Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 15 февраля.

"Наступление российских войск по захвату Авдеевки подчеркивает неспособность российских военных провести успешное оперативное окружение или охват в Украине", — говорится в сообщении.

Аналитики рассказали, что в октябре 2023 года оккупанты пытались оперативно окружить ВСУ в Авдеевке, однако постепенно перешли к ведению боя в обход города из-за того, что не смогли выполнить быстрый маневр, необходимый для окружения.

"Оперативное окружение — это маневр, при котором наступающие силы полностью окружают и затем уничтожают группировку сил противника. Оперативный охват — это маневр, при котором атакующие силы имеют целью избежать основных оборонительных сооружений противника, чтобы захватить объекты позади, что позволяет уничтожить защитников на их текущих позициях", — напомнили в ISW.

Российские военные не смогли достичь ни того, ни другого в Авдеевке. Однако оккупанты осуществили разворот в городе, как и во время захвата Бахмута весной 2023 года, когда враг пытался обойти основные оборонительные позиции для обеспечения тактических преимуществ, однако не стремился к более широкому уничтожению ВСУ.

Аналитики считают, что неспособность РФ осуществить успешное окружение на оперативном уровне свидетельствует о том, что оккупанты, вероятно, продолжат продвигаться на незначительном тактическом уровне вместо масштабных маневров, которые могут привести к более быстрому продвижению или уничтожению большой группировки украинских сил.

Авдеевское направление

Напомним, аналитики ISW в отчете за 15 февраля рассказали, что оккупанты осуществляют тактическую операцию окружения Авдеевки. Враг пытается заставить ВСУ оставить свои позиции.

15 февраля командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай Волохов сообщил, что ВС РФ стянули элитные войска и сосредоточили большое количество пехоты в Авдеевке. Он отметил, что ситуация в городе сложная, вероятно, против ВСУ воюют семь бригад.