Не зможуть оточити ЗСУ: в ISW розповіли про тактику ворога та подальше просування в Авдіївці

Росіяни здійснили розворот в Авдіївці, як під час захоплення Бахмута навесні 2023 року. Тоді противник намагався обійти основні оборонні позиції ЗСУ для забезпечення тактичних переваг, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

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Збройні сили Російської Федерації не можуть провести успішне оперативне оточення чи охоплення ЗСУ в Авдіївці Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 15 лютого.

"Наступ російських військ із захоплення Авдіївки підкреслює неспроможність російських військових провести успішне оперативне оточення чи охоплення в Україні", — йдеться у повідомленні.

Аналітики розповіли, що в жовтні 2023 року окупанти намагалися оперативно оточити ЗСУ в Авдіївці, проте поступово перейшли до ведення бою в обхід міста через те, що не змогли виконати швидкий маневр, необхідний для оточення.

"Оперативне оточення — це маневр, при якому наступаючі сили повністю оточують і потім знищують угруповання сил противника. Оперативне охоплення — це маневр, при якому атакуючі сили мають на меті уникнути основних оборонних споруд противника, щоб захопити об'єкти позаду, що дозволяє знищити захисників на їхніх поточних позиціях", — нагадали в ISW.

Російські військові не змогли досягти ні того, ні нічого в Авдіївці. Проте окупанти здійснили розворот у місті, як і під час захоплення Бахмута навесні 2023 року, коли ворог намагався обійти основні оборонні позиції для забезпечення тактичних переваг, проте не прагнув до ширшого знищення ЗСУ.

Аналітики вважають, що неспроможність РФ здійснити успішне оточення на оперативному рівні свідчить про те, що окупанти, ймовірно, продовжать просуватися на незначному тактичному рівні замість масштабних маневрів, що можуть призвести до швидшого просування чи знищення великого угрупування українських сил.

Авдіївський напрямок

Нагадаємо, аналітики ISW у звіті за 15 лютого розповіли, що окупанти здійснюють тактичну операцію оточення Авдіївки. Ворог намагається змусити ЗСУ залишити свої позиції.

15 лютого командир підрозділу "Terra" у 3-й окремій штурмовій бригаді Микола Волохов повідомив, що ЗС РФ стягнули елітні війська та зосередили велику кількість піхоти в Авдіївці. Він наголосив, що ситуація в місті складна, ймовірно, проти ЗСУ воюють сім бригад.