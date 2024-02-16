"Поставили рекорд": Росія стягнула в Авдіївку свої елітні війська, — командир 3 ОШБр (відео)

Командир підрозділу "Terra" Микола Волохов сказав, що ситуація в місті дуже складна. Є інформація, що проти українських сил воює сім ворожих бригад.

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Росіяни стягнули в Авдіївку свої елітні війська і зосередили там дуже велику кількість піхоти. Ворог активно використовує артилерію та дрони. Про це заявив командир підрозділу "Terra" у 3-й окремій штурмовій бригаді Микола Волохов ТОК-ШОУ УП.

За його словами, ситуація в місті дуже складна. Є інформація, що проти українських сил воює сім ворожих бригад.

"Скажу так, це більше, ніж з нашого боку. Поставили рекорд зі знищення живої сили і ворожої техніки за один день. Але поки що святкувати і радіти особливо нічому, тому що ворог надскладний, він закинув сюди свої елітні підрозділи", — сказав він.

За словами Волохова, порівняти це можна з періодом, коли під Бахмутом перебували найманці ПВК "Вагнер". Навіть складніше.

Також військовий заявив, що росіяни стягнули в Авдіївку зведені елітні підрозділи. ЗС РФ влучно використовують артилерію. Також працюють ворожі БПЛА.

"Ворог дуже активно намагається проводити флангові маневри, намагається не тільки кількісно (а кількість піхоти в них тут дуже значна), а й якісно привести до ситуації, коли ми будемо в невигідному становищі. Ми знаходимо цьому пораду, не даємо їм можливості реалізовувати їхнє бачення і активно нав'язуємо своє бачення", — сказав він.

Микола Волохов про битву за Авдіївку

Нагадаємо, що бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що відбувається в Авдіївці. Він заявив, що ситуація складна, але контрольована. Відбувається планове посилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

Зазначимо, військовий оглядач Георгій Тука розповів Фокусу, що якщо є безпосередня загроза тим силам української армії, які наразі захищають руїни Авдіївки, то доречно розглядати питання відходу військ з цього напрямку. Авдіївка — це не "місто-фортеця", а тому командири можуть самостійно ухвалювати рішення про доцільність утримання її залишків.