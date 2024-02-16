ЗСУ можуть втратити Авдіївку: ЗС РФ роблять спроби оточити місто, — ISW

За даними аналітиків, російські війська можуть завершити оточення деяких українських підрозділів в Авдіївці, якщо ті не відійдуть або не проведуть успішних контратак.

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Російські військові здійснюють тактичну операцію оточення Авдіївки Донецької області, можливо, з метою створення тиску на українські війська, змусивши їх залишити свої позиції на цьому напрямку. Збройні сили України чинять опір атакам противника з неослабною завзятістю. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 15 лютого.

В офіційному повідомленні відомства було зазначено, що дані, представлені на карті бойових дій, вказують на наступ російських військ на південну околицю Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки, а також захоплення позиції Сил оборони "Зеніт" між Авдіївкою і селищем Спартак на околиці тимчасово окупованого Донецька.

ISW посилається на нещодавні геолокаційні дані, які свідчать про те, що російські війська перерізали останню дорогу з Авдіївки, яка використовувалася для логістичних цілей. Однак представник Таврійської групи військ Дмитро Лиховій заявив, що Збройні сили України наразі успішно використовують підготовлені вторинні наземні лінії зв'язку для постачання українських сил у південній і східній частинах міста.

"Російські блогери стверджують, що російські війська просунулися на захід від міста, намагаючись перерізати ґрунтові дороги, що використовуються для логістичних потреб Збройних сил із селищ Ласточкіне та Північне, хоча ISW поки не бачив жодних підтверджень цього просування росіян", — ідеться у звіті.

Лиховій визнав, що українські війська відступають з деяких позицій поблизу Авдіївки, однак він підкреслив, що захисники продовжують активно чинити опір російським силам, відбиваючи їхні атаки на окремі позиції в "сірій зоні". Окремі підрозділи бригад були передислоковані в Авдіївку, де вони активно контратакують позиції російських військ усередині міста.

"Російські війська можуть завершити оточення деяких українських підрозділів, якщо українські війська не відійдуть або не проведуть успішних контратак", — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, що нині тривають жорстокі бої за Авдіївку Донецької області. Російські окупанти роблять постійні спроби атакувати та захопити місто.

Нагадаємо, що аналітики підбили підсумки бойових зіткнень за січень 2024 року. Найбільше боїв було зафіксовано 18 січня, коли російські окупанти атакували Авдіївку.