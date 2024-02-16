"Случаи отравления растут": ВС РФ атаковали фосфорными снарядами Авдеевку, — 3 ОШБр (видео)

Оккупанты зажгли фосфорными зарядами цистерны с мазутом на Авдеевском коксохимическом заводе. При горении это ядовитое вещество имеет тяжелые последствия для здоровья и жизни бойцов, рассказал командир 2-го механизированного батальона 3-й ОШБр с позывным "Вар".

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Вооруженные силы Российской Федерации обстреливают Авдеевский коксохимический завод с помощью авиационных бомб, артиллерии и РСЗО. Враг проводит непрерывные штурмы пехотой и на бронированной технике. Об этом сообщили в пресс-службе Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в Telegram.

"Авдеевка. Коксохимический завод. По 60 авиационных бомб — днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествия пехоты противника", — говорится в сообщении.

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Российские военные применяют фосфорные снаряды, от которых загораются цистерны с мазутом. В результате ядовитый смог распространяется по всей территории завода.

Украинские бойцы показали, как сейчас выглядит Авдеевка. Военные продолжают противостоять врагу, ведут оборону и наносят ВС РФ рекордные потери.

Командир 2-го механизированного батальона с позывным "Вар" отметил, что оккупанты зажгли цистерны с мазутом, которые хранились на коксохимическом заводе.

"Несмотря на отражение танковых атак, тяжелые бои с превосходящими силами противника, сотни КАБов в день, пакеты градов, FPV, сбросы — враг сделал ожидаемую вещь как для пид*ров...сф фосфорными зарядами зажег цистерны с мазутом, которые хранились на АКХЗ", — сказал "Вар".

По его словам, при горении это ядовитое вещество имеет тяжелые последствия для здоровья и жизни бойцов.

"Ветер и давление меняются, поэтому этот угар затянул всю территорию и вокруг АКХЗ. Случаи отравления личного состава постоянно растут", — добавил он.

Дым над территорией Авдеевского коксохимического завода Дым над территорией Авдеевского коксохимического завода Фото: 3 ОШБр ВСУ

Напомним, 16 февраля младший сержант ВСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов рассказал, что украинские военные смогли вернуть некоторые позиции в районе Авдеевки Донецкой области.

В тот же день стало известно, что бойцы из 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко продолжают оборону Авдеевки. Против украинцев враг сконцентрировал 12 отдельных соединений — бригады, полки, отдельные подразделения специального назначения.