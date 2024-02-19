Чому впала Авдіївка: про роль контрольованих аівабомб в операціях Росії

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КАБ...

Минулої доби, з 16 на 17 лютого, тактична авіація РВВ застосувала рекордну кількість КАБ — 151. Найбільше КАБ було застосовано по Авдіївці — понад 90.

Сьогодні в районі Авдіївки було збито два Су-34 і один Су-35С. Той рідкісний випадок, коли, скріпляючи зубами, підтвердити втрати авіації змушені були навіть російські майданчики, хоча й маніпулюючи даними. І ніби як новина мотивуюча, але... не зовсім.

Нагадаю, що 8 лютого в районі Авдіївки був збитий ударний вертоліт Ка-52, і це була удача. Ці вертольоти не підлітали до ЛБС ближче 5 кілометрів, а на таких дистанціях нам нічим було їх збивати. Рідкісний випадок, коли одну замріяну бабку вдалося збити.

Аналогічно з тактичною авіацією. Вони прасували Авдос КАБами нон-стоп 24/7, уникаючи зон ризику і суворо дотримуючись дистанції. Що ж сталося сьогодні? На куражі підлетіли занадто близько, чи під Авдіївку підігнали те, що навіть у безпечній зоні може клацати "Сушок"? Не знаю. Але навіть якщо й друге, то чи не пізно? І пізно, і... знову-таки, не зовсім так.

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Тут жодних претензій бути не може. Нам гостро не вистачає ППО середнього і великого радіусу дії, і про це сурмлять з усіх гудків. Маючи в наявності три інгредієнти ідеального рецепта боротьби з авіацією ворога, а саме: ППО, ОТРК і авіацію — F-16, тотального домінування ПКС РФ у районі Авдіївки не було б. А так, ми змушені розподіляти ефективні засоби ураження між гостро потребуючими зонами, в умовах не просто гострого — критичного дефіциту.

Завдяки відчуттю повної безкарності, КАБи не припиняли рівняти Авдіївку ні на годину, встановлюючи все нові й нові рекорди.

ППО, ОТРК і F-16... Не за горами початок відліку третього року повномасштабної війни.

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