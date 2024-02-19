Почему пала Авдеевка: о роли контролируемых аивабомб в операциях России

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КАБ…

За прошедшие сутки, с 16 на 17 февраля, тактическая авиация РОВ применила рекордное количество КАБ — 151. Больше всего КАБ было применено по Авдеевке — более 90.

Сегодня в районе Авдеевки были сбиты два Су-34 и один Су-35С. Тот редкий случай, когда скрепя зубами, подтвердить потери авиации вынуждены были даже российские площадки, хотя и манипулируя данными. И вроде как новость мотивирующая, но… не совсем.

Напомню, что 8 февраля в районе Авдеевки был сбит ударный вертолет Ка-52, и это была удача. Эти вертолеты не подлетали к ЛБС ближе 5 километров, а на таких дистанциях нам нечем было их сбивать. Редкий случай, когда одну замечтавшуюся стрекозу удалось сбить.

Аналогично с тактической авиацией. Они утюжили Авдос КАБами нон-стоп 24/7, избегая зон риска и строго соблюдая дистанцию. Что же случилось сегодня? На кураже подлетели слишком близко, или под Авдеевку подогнали то, что даже в безопасной зоне может щелкать "Сушек"? Не знаю. Но даже если и второе, то не поздно ли? И поздно и… опять-таки, не совсем так.

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Тут никаких претензий быть не может. Нам остро не хватает ПВО среднего и большого радиуса действия, и об этом трубят со всех гудков. Имея в наличии три ингредиента идеального рецепта борьбы с авиацией врага, а именно: ПВО, ОТРК и авиацию — F-16, тотального доминирования ВКС РФ в районе Авдеевки не было бы. А так, мы вынуждены распределять эффективные средства поражения между остро нуждающимися зонами, в условиях не просто острого — критического дефицита.

Благодаря ощущению полной безнаказанности, КАБы не прекращали ровнять Авдеевку ни на час, устанавливая все новые и новые рекорды.

ПВО, ОТРК и F-16… Не за горами начало отсчета третьего года полномасштабной войны.

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