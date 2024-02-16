Авдеевку так или иначе пришлось бы оставить: враг не жалел своих людей, — военный аналитик

Армия РФ и в дальнейшем готова пренебрегать жизнью своих солдат, чтобы взять руины города площадью 20 квадратных километров. У ВСУ сейчас снарядный голод и артиллерия почти не работает, отмечает военный аналитик Александр Коваленко.

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Возможный отход из Авдеевки наглядно демонстрирует, как ВСУ ведут войну на истощение оккупантов и как относится к собственным бойцам, ведь Силам обороны Украины приходится воевать ограниченными силами. Направление в Авдеевку 3-й ОШБр является показателем того, что Генштаб серьезно относится к возможной эвакуации, ведь эта бригада имеет огромный опыт городских боев и может обеспечить максимально безопасный отход основных сил украинской армии из города. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик Александр Коваленко.

По его словам, то что Авдеевку будут оставлять было понятно еще в октябре 2023 года, ведь там аккумулировалось огромное количество врага, что значительно превышало ВСУ. За это время украинским бойцам удалось уничтожить более 200 единиц бронетехники врага, а количество необратимых потерь среди оккупантов достигло 6 тысяч человек, говорит Коваленко.

"Несмотря на такие тяжелые потери Генштаб РФ вопреки всей логике стал увеличивать человеческий ресурс на этом направлении, что в очередной раз демонстрирует отношение РФ к своей армии, — отмечает аналитик, — Парадигма о том, что "бабы еще нарожают" в России не изменилась".

Враг стянул под Авдеевку даже подразделения 90-й танковой дивизии, то есть оккупанты еще не уверены в своем успехе в маленьком городе площадью 20 квадратных километров. Армия РФ и дальше готова пренебрегать человеческими жизнями ради таких небольших побед.

"Так или иначе враг должен был захватить Авдеевку, ведь пренебрегая человеческим ресурсом можно всегда достичь своей цели, — говорит Коваленко, — А у нас достаточно ограниченный ресурс бойцов и снарядный голод в придачу".

Артиллерия ВСУ сейчас в среднем делает 20-30 выстрелов в сутки, а это значит, что она почти не работает, акцентирует военный аналитик. Авдеевка сегодня стягивает на себя огромный военный ресурс РФ и задача ВСУ на сегодня удачно уничтожать это накопление врага.

Полное интервью с Александром Коваленко вскоре выйдет на ҮоцТцЬе-канале Фокуса.

Напомним, 16 февраля заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор Родион Кудряшов рассказал, что на одном из участков в Авдеевке Донецкой области штурмовики находятся в полном окружении, однако пытаются прорвать кольцо. По его словам, бойцы находятся в городе уже 12 дней.