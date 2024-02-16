Авдіївку так чи інакше довелось би залишити: ворог не жалів своїх людей, — військовий аналітик

Армія РФ і надалі готова нехтувати життям своїх солдатів, щоб взяти руїни міста площею 20 квадратних кілометрів. У ЗСУ зараз снарядний голод і артилерія майже не працює, зазначає військовий аналітик Олександр Коваленко.

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Можливий відхід з Авдіївки наочно демонструє, як ЗСУ ведуть війну на виснаження окупантів і як ставиться до власних бійців, адже Силам оборони України доводиться воювати обмеженими силами. Направлення до Авдіївки 3-ї ОШБр є показником того, що Генштаб серйозно ставиться до можливої евакуації, адже ця бригада має величезний досвід міських боїв та може забезпечити максимально безпечний відхід основних сил української армії з міста. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик Олександр Коваленко.

За його словами, те що Авдіївку будуть залишати було зрозуміло ще у жовтні 2023 року, адже там акумулювалась величезна кількість ворога, що значно перевищувала ЗСУ. За цей час українським бійцям вдалось знищити понад 200 одиниць бронетехніки ворога, а кількість незворотніх втрат серед окупантів досягла 6 тисяч осіб, каже Коваленко.

"Не дивлячись на такі важкі втрати Генштаб РФ попри всю логіку став збільшувати людський ресурс на цьому напрямку, що черговий раз демонструє ставлення РФ до своєї армії, — зазначає аналітик. — Парадигма про те, що "баби ще понароджують" у Росії не змінилась".

Ворог стягнув під Авдіївку навіть підрозділи 90-ї танкової дивізії, тобто окупанти ще не впевнені у своєму успіху у маленькому місті площею 20 квадратних кілометрів. Армія РФ і далі готова нехтувати людськими життями заради таких невеличких перемог.

"Так чи інакше ворог мав захопити Авдіївку, адже нехтуючи людським ресурсом можна завжди досягти своєї мети, — каже Коваленко. — А у нас досить обмежений ресурс бійців і снарядний голод на додачу".

Артилерія ЗСУ зараз в середньому робить 20-30 пострілів на добу, а це значить, що вона майже не працює, акцентує військовий аналітик. Авдіївка сьогодні стягує на себе величезний військовий ресурс РФ і задача ЗСУ на сьогодні вдало знищувати це накопичення ворога.

Повне інтерв'ю з Олександром Коваленком незабаром вийде на YouТube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, 16 лютого заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор Родіон Кудряшов розповів, що на одній із ділянок в Авдіївці Донецької області штурмовики перебувають в повному оточенні, проте намагаються прорвати кільце. З його слів, бійці перебувають в місті вже 12 днів.