Байден признал, что оккупация Авдеевки — результат ослабления помощи, — Зеленский (видео)

Президент убежден, что военное командование приняло правильное и взвешенное решение о выводе Сил обороны из разрушенного города.

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В Вашингтоне понимают, что вывод украинских войск из Авдеевки напрямую связан с ослаблением военной помощи Украине. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что с ситуацией на фронте лично ознакомлен президент США Джо Байден.

"Президент (США — ред.) знает детали. Поэтому я и говорю, что они близкие нам союзники, а не где-то там за океаном. И он признает, что ослабление помощи оружием Украине — это то, что получилось с Авдеевкой. И все это признают. Я также это понимаю. Мы хотим сохранить жизни наших ребят", — сказал Зеленский.

Президент Украины убежден, что военное командование приняло правильное и взвешенное решение и заверил, что Украина обязательно вернет все территории, которые оккупировал враг.

"Мы все вернем. Мы ничего этим убийцам не отдадим. Это абсолютный факт, я в этом уверен. Главное, чтобы мы все были в этом уверены ежедневно, и победа будет", — добавил президент.

Напомним, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ отходят из Авдеевки. Такое решение приняли, чтобы не допустить полного окружения врагом.

Несмотря на превосходство врага как в живой силе, так и в военной технике, украинские защитники дали достойный бой российской армии в Авдеевке. Командир 3 ОШБр Андрей Билецкий заверил, что ВСУ обязательно вернутся, чтобы нанести еще более сильный удар. Решение командования о выходе из Авдеевки он назвал "взвешенным".