"Сделали все, и даже больше": командир 3 ОШБр Билецкий прокомментировал выход из Авдеевки

По словам Андрея Билецкого, сейчас военные отходят на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Решение командования о выходе из Авдеевки он назвал "взвешенным".

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Украинские военные дали достойный бой российским оккупантам в Авдеевке, несмотря на превосходство врага в численности как в живой силе, так и в военной технике. Об этом сообщил командир 3 ОШБр Андрей Билецкий.

"Спасибо бойцам за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, технике, снарядах. Сделали все и даже больше. Спасибо за стойкость каждому", — заявил Билецкий.

По его словам, сейчас военные отходят на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Решение командования о выходе из Авдеевки он назвал "взвешенным".

Андрей Билецкий о выходе из Авдеевки Фото: Скриншот

ВСУ выходят из Авдеевки: что известно

Напомним, что украинские военные выходят из Авдеевки. Соответствующее решение было принято главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, чтобы не допустить окружения врагом.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", — написал он.

Также сообщалось, что бойцы 3 ОШБр показали обстановку в подвале Авдеевского коксохима. Украинские военные 16 февраля заявили, что обстрелы противника не прекращаются, а в это время медики продолжают бороться за жизни раненых в "полевых" условиях. Бои продолжаются.