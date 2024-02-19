Всі живі: 47 бригада "Маґура" розповіла про вихід з Авдіївського коксохіму (відео)

Бійці ЗСУ відбивали "м'ясні атаки" підрозділів ЗС РФ, які намагались прорватись через паркан Авдіївського коксохіму. Після цього ворог змінив тактику і почав задіювати авіацію та міномети.

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Російська війська "поливали" Авдіївський коксохімічний завод зливою керованих авіабомб та мінометних снарядів. Під вогнем противника бійці 25 штурмового батальйону 47 окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ змогли вийти без втрат. Про деталі просування під російськими обстрілами військові 47 ОМБр розповіли на сторінці Facebook.

На сторінці розміщено відео, зняте на медичному пункті, де надають допомогу українським військовим, які вибрались з Авдіївського коксохіму. Один з бійців розповів про обставини, які склались на позиціях. З його слів, підрозділ перебував на вказаному відтинку фронту чотири місяці. При цьому ворог бив по них КАБами, мінометами — "усім чим завгодно". Вихід відбувався "під жорсткими обстрілами", але втрат — не було.

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"Всі живе, є трішки травмовані", — пояснюється на відео.

Росіяни застосовували авіабомби "вдень і вночі", пояснив військовий. Бійці не мали можливості переміщуватись під відкритим простором, бо їх "просто засипали".

Безпосередньо на заводі бойові медики надавали бійцям першу допомогу. Після цього їх відправляли подалі від лінії боїв, розповів один зі спікерів на відео. На записі видно, як надають допомогу одному з військових: чути, як поранених називає день свого народження — 10 вересня 1971 року.

У дописі також вказують, як саме давали відсіч спробам ворога рухатись вперед. Зокрема, бійці ЗСУ діяли за допомогою БМП Bradley, FPV-дронів та бойової піхоти. Тим часом підрозділи ЗС РФ намагались прорватись за паркан, але українці "перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах".

"Мʼясними штурмами вони лізли до паркану, але там і зупинялися", — ідеться на сторінці Facebook 47 бригади.

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, російська армія активізувалась під Авдіївкою у жовтні 2023 року, раніше розповідав Фокус. Після перших двох штурмів ворог втратив близько бригади живої сили, розповідав президент України Володимир Зеленський.

Протягом наступних чотирьох місяців атаки продовжувались: ЗС РФ тиснули на північному фланзі біля Степового, на південному фланзі біля Сєверного, на сході — у районі приватної забудови. 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони відходять від Авдіївки на нові рубежі оборони. При цьому було оприлюднено втрати противника на даному відтинку фронту: з 10 жовтня 2023 року по 17 лютого 2024 року знешкоджено понад 47 тис. осіб живої сили, більше тисячі бронемашин, більш як 200 артилерійських гармат та п'ять літаків.

Нагадуємо, 19 лютого генерал Олександр Тарнавський розповів про ситуацію під Авдіївкою: назвав точки, у напрямку яких атакує ЗС РФ.