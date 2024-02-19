Все живы: 47 бригада "Магура" рассказала о выходе из Авдеевского коксохима (видео)

Бойцы ВСУ отражали "мясные атаки" подразделений ВС РФ, которые пытались прорваться через забор Авдеевского коксохима. После этого враг изменил тактику и начал задействовать авиацию и минометы.

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Российские войска "поливали" Авдеевский коксохимический завод ливнем управляемых авиабомб и минометных снарядов. Под огнем противника бойцы 25 штурмового батальона 47 отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ смогли выйти без потерь. О деталях продвижения под российскими обстрелами военные 47 ОМБр рассказали на странице Facebook.

На странице размещено видео, снятое на медицинском пункте, где оказывают помощь украинским военным, которые выбрались из Авдеевского коксохима. Один из бойцов рассказал об обстоятельствах, которые сложились на позициях. По его словам, подразделение находилось на указанном отрезке фронта четыре месяца. При этом враг бил по ним КАБами, минометами — "всем чем угодно". Выход происходил "под жесткими обстрелами", но потерь — не было.

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"Все живы, есть немножко травмированные", — объясняется на видео.

Россияне применяли авиабомбы "днем и ночью", пояснил военный. Бойцы не имели возможности перемещаться под открытым пространством, потому что их "просто засыпали".

Непосредственно на заводе боевые медики оказывали бойцам первую помощь. После этого их отправляли подальше от линии боев, рассказал один из спикеров на видео. На записи видно, как оказывают помощь одному из военных: слышно, как раненый называет день своего рождения — 10 сентября 1971 года.

В заметке также указывают, как именно давали отпор попыткам врага двигаться вперед. В частности, бойцы ВСУ действовали с помощью БМП Bradley, FPV-дронов и боевой пехоты. Между тем подразделения ВС РФ пытались прорваться за забор, но украинцы "перемалывали врагов в беспрецедентных масштабах".

"Мясными штурмами они лезли к забору, но там и останавливались", — говорится на странице Facebook 47 бригады.

Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, российская армия активизировалась под Авдеевкой в октябре 2023 года, ранее рассказывал Фокус. После первых двух штурмов враг потерял около бригады живой силы, рассказывал президент Украины Владимир Зеленский.

В течение следующих четырех месяцев атаки продолжались: ВС РФ давили на северном фланге возле Степного, на южном фланге возле Северного, на востоке — в районе частной застройки. 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны отходят от Авдеевки на новые рубежи обороны. При этом были обнародованы потери противника на данном отрезке фронта: с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года обезврежено более 47 тыс. человек живой силы, более тысячи бронемашин, более 200 артиллерийских орудий и пять самолетов.

Напоминаем, 19 февраля генерал Александр Тарнавский рассказал о ситуации под Авдеевкой: назвал точки, в направлении которых атакует ВС РФ.