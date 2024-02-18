"Уничтожили значительный резерв": Тарнавский назвал потери ВС РФ в ходе боев за Авдеевку

Украинские солдаты ликвидировали более 1300 единиц вражеской техники.

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За четыре месяца интенсивной фазы боевых действий в ходе Авдеевской оборонительной операции противник понес потери, превышающие 47 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"На Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий", — написал Тарнавский.

За период активной фазы Авдеевской оборонительной операции с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года враг понес значительные потери.

личного состава — 47 186 человек;

танки — 364;

артиллерийские системы — 248;

боевые бронемашины — 748;

самолеты — 5.

"Спасибо каждому воину за стойкость, мужество и героизм. За каждого уничтоженного оккупанта. За каждый сожженный танк и бронемашину", — добавил Тарнавский.

Напомним, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные выходят из Авдеевки. По его словам, это необходимо для того, чтобы не допустить окружения врагом. При этом командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщал, что военные уже покинули город и отправились на заранее подготовленные позиции.в

Позже в НАТО отреагировали на отступление ВСУ из Авдеевки. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкни, ответственность лежит на "всех странах", которые тянули с предоставлением помощи.