Оккупация Авдеевки: войска РФ впервые обеспечили поддержку с воздуха наземным войскам, — ISW

По словам аналитиков, возможность РФ наносить массированные авиаудары несколько дней подряд на наиболее активном участке фронта указывает на то, что Силы обороны не смогли лишить ВС РФ доступа к воздушному пространству вокруг Авдеевки. И они этим воспользовались.

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В последние дни наступления на Авдеевку российские войска временно добились ограниченного и локализованного превосходства в воздухе и обеспечили наземным войскам воздушную поддержку. Судя по всему, это удалось впервые за все время полномасштабного вторжения. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 17 февраля.

17 февраля представитель украинской бригады под Авдеевкой заявил, что ВС РФ за минувшие сутки выпустили 60 планирующих бомб КАБ по украинским позициям в городе. По другим данным, за последние несколько дней КАБов было порядка 500.

По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского, 14 февраля российские войска нанесли 73 авиаудара на Таврийском направлении (в направлении Авдеевки через западную часть Запорожской области), такое количество стало рекордным на фоне тактического обхода в Авдеевке. По сведениям прокремлевского блогера, за последние 48 часов ВС РФ выпустили 250 планирующих фугасных авиабомб ФАБ по одному району Авдеевки.

Авдеевка на карте

Большинство российских источников считают, что именно использование планирующих бомб позволило российским войскам преодолеть оборону ВСУ в Авдеевке. Некоторые блоггеры РФ утверждали, что у ВС РФ превосходство в воздухе.

С начала 2023 года оккупационная группировка войск постепенно увеличивала количество планирующих бомб на всей линии фронта. Но недавние обстрелы в Авдеевке стали первым случаем, когда авиация применила эти бомбы в значительных масштабах, чтобы непосредственно обеспечить авиационную поддержку наступающей пехоте.

Российский инструктор из подразделения "Шторм-Z" заявил, что войскам РФ прежде с трудом удавалось наносить массированные авиаудары для непосредственной воздушной поддержки. Он также выразил надежду на то, что после Авдеевки такая тактика получит широкое применение.

Возможность РФ наносить массированные авиаудары несколько дней подряд на наиболее активной части фронта указывает на то, что Силы обороны, вероятно, не смогли лишить ВС РФ доступа к воздушному пространству вокруг Авдеевки, чем те и воспользовались.

Напомним, что, по оценкам журналистов, в РФ считают, что понадобится еще 3 миллиона боеприпасов, чтобы захватить Украину.

Также сообщалось, что российские войска не сбавляют наступление на Авдеевском направлении. В 3-й штурмовой бригаде рассказали о потерях российских войск.