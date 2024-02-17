Враг не сбавляет наступление на Авдеевском направлении: в 3-й штурмовой рассказали о потерях ВС РФ

К моменту отвода бойцов 3 ОШБр защитники не позволяли российским оккупантам осуществить полное окружение позиций. Противник понес большие потери.

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С момента передислокации Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевку Донецкой области подразделения Третьей штурмовой бригады нанесли существенные потери ключевой ударной группировке российской армии. Об этом сообщили в 3 ОШБр в Telegram.

По информации в заметке, несмотря на значительное преимущество в артиллерии, ударных дронах и регулярном применении до сотни КАБов в день, противник понес большие потери.

Потери ВС РФ

более 1500 погибших;

более 3500 ранеными;

и более 20 единиц бронетехники.

Кроме того, до момента отвода бойцы Третьей штурмовой защитники не позволяли российским оккупантам осуществить полное окружение позиций.

В 3 ОШБр отметили, что украинская бригада отошла на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняла линию фронта.

"Сейчас россияне не сбавляют наступательных оборотов. Продолжаем держать оборону на Авдеевском направлении", — говорится в сообщении.

ВСУ выходят из Авдеевки: что известно

Напомним, что украинские военные выходят из Авдеевки. Соответствующее решение принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, чтобы не допустить окружения врагом. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский чуть позже сообщил, что, согласно полученному распоряжению, украинские военные уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

Также майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявлял, что в Авдеевке уничтожено более 4 тысяч оккупантов. По его словам, российские войска понесли заметные потери.

17 февраля аналитики американского института изучения войны сообщили, что украинским силам придется провести контратаки, чтобы организованно выйти из Авдеевки. Россия попытается помешать, но ее усилия лишь приведут к дальнейшим потерям.

Кроме того, один из официальных представителей НАТО заявил, что Западные союзники несут ответственность за выход украинских Вооруженных сил из Авдеевки.

Напомним, начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич в интервью Наталье Мосейчук сообщил, что Авдеевка Донецкой области — не единственное направление, которое сейчас находится в очень патовой ситуации.