"Ответственность несут все страны": в НАТО отреагировали на отступление ВСУ из Авдеевки

Журналисты спросили у министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкни спровоцировало ли украинское отступление замораживание помощи от Запада. На что глава МИД подчеркнул, что ответственность лежит на "всех странах".

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Западные союзники несут ответственность за выход украинских Вооруженных сил из Авдеевки Донецкой области. Об этом заявил один из официальных представителей НАТО, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в комментарии для Newsweek.

Журналисты издания спросили у министра, является ли медленная или замороженная поставка боеприпасов США и союзников причиной постепенного отступления украинцев из разрушенного россиянами населенного пункта.

"Эту ответственность несут все страны", — ответил Тсахкна Newsweek в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 16 февраля.

Кроме того, представитель НАТО рассказал, что Европейский Союз уже на половину выполнил свое обещание Киеву по поставке миллиона боеприпасов для борьбы с российскими оккупантами.

"ЕС пообещал 1 миллион боеприпасов — это была инициатива Эстонии на март этого года. Мы сделали половину этого. Хорошо, что сейчас все страны ЕС дали обязательства, что это произойдет в течение следующих полгода, до конца этого года", — сказал глава эстонского МИД, отметив, что теперь цель составляет 1,1 миллиона снарядов.

ВСУ выходят из Авдеевки: что известно

Напомним, что украинские военные выходят из Авдеевки. Соответствующее решение принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, чтобы не допустить окружения врагом. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский чуть позже сообщил, что, согласно полученному распоряжению, украинские военные уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

Также майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявлял, что в Авдеевке уничтожено более 4 тысяч оккупантов. По его словам, российские войска понесли заметные потери.

17 февраля аналитики американского института изучения войны сообщили, что украинским силам придется провести контратаки, чтобы организованно выйти из Авдеевки. Россия попытается помешать, но ее усилия лишь приведут к дальнейшим потерям.