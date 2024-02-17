"Відповідальність несуть усі країни": в НАТО відреагували на відступ ЗСУ з Авдіївки

Журналісти запитали у міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни, чи український відступ спровокувало замороження допомоги від Заходу. На що очільник МЗС підкреслив, що відповідальність лежить на "усіх країнах".

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Західні союзники несуть відповідальність за вихід українських Збройних сил з Авдіївки Донецької області. Про це заявив один з офіційних представників НАТО, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в коментарі для Newsweek.

Журналісти видання запитали в міністра, чи повільне або заморожене постачання боєприпасів США та союзників є причиною поступового відступу українців зі зруйнованого росіянами населеного пункту.

"Цю відповідальність несуть усі країни", — відповів Тсахкна Newsweek у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки в п’ятницю, 16 лютого.

Крім того, представник НАТО розповів, що Європейський Союз вже на половину виконав свою обіцянку Києву щодо постачання мільйону боєприпасів для боротьби з російськими окупантами.

"ЄС пообіцяв 1 мільйон боєприпасів — це була ініціатива Естонії на березень цього року. Ми зробили половину цього. Добре, що зараз усі країни ЄС дали зобов'язання, що це відбудеться протягом наступних півроку, до кінця цього року", — сказав глава естонського МЗС, зазначивши, що тепер ціль становить 1,1 мільйони снарядів.

ЗСУ виходять з Авдіївки: що відомо

Нагадаємо, що українські військові виходять з Авдіївки. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, щоб не допустити оточення ворогом. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський трохи згодом повідомив, що, згідно з отриманим розпорядженням, українські військові вже вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

Також майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявляв, що в Авдіївці знищено понад 4 тисячі окупантів. За його словами, російські війська зазнали помітних втрат.

17 лютого аналітики американського інституту вивчення війни повідомили, що українським силам доведеться провести контратаки, щоб організовано вийти з Авдіївки. Росія спробує перешкодити, але її зусилля лише призведуть до подальших втрат.