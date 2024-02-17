РФ захопила Авдіївку: як це вплине на фронт, та на яких напрямках ворог може активізуватися

Для окупантів Авдіївка має політичне значення, оскільки захоплення міста ворог може назвати "великою перемогою". Військові експерти вважають, що для ЗС РФ продовження наступу є невигідним.

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Українські військові вийшли з Авдіївки Донецької області на підготовлені та безпечніші позиції. Військовий експерт Олександр Мусієенко розповів, що місто мало політичне та військове значення для обох сторін. Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

Чому Авдіївка важлива для РФ

З його слів, для Росії першочергово Авдіївка має політичне значення.

"Для них це черговий населений пункт, який вони можуть назвати "великою перемогою", особливо напередодні виборів в Росії. Путін зможе говорити про те, що вони "звільняють Донбас", "захищають від обстрілів Донецьк". Пропагандистський ефект значний", — сказав Олександр Мусієнко.

З Авдіївки окупанти можуть просуватися далі, зокрема на Покровськ. Проте Мусієнко наголосив, що ворогу потрібно взяти паузу для відновлення сил і ресурсів.

Чому Авдіївка важлива для України

Мусієнко зазначив, що в Авдіївці українські військові змогли виконати одну з задач, про яку говорив головнокомандувач Олександр Сирський, а саме знищення бойового потенціалу противника, шляхом завдання йому більших втрат.

Військовий експерт Олексій Гетьман повідомив, що Авдіївка була вигідна ЗСУ в тактичному сенсі.

"Можна було артилерійським вогнем тримати під контролем місто Донецьк. Ми його не обстрілювали, але росіяни знали, що ми можемо це зробити. Тому росіяни не будували там складів чи військових хабів", — розповів він.

Як зміниться ситуація на фронті після виходу ЗСУ з Авдіївки

Гетьман вважає, що після виходу ЗСУ з міста суттєвих змін на фронті не буде навіть попри те, що це буде тактичною невдачею. На його думку, окупанти зупиняться, оскільки Авдіївка — панівна висота, далі — низини і наступні пагорби, де можна тримати оборону за 15-20 кілометрів на захід від міста.

"Швидше за все, українські основні сили відійдуть туди, а ось ця ділянка між Авдіївкою та наступними пагорбами, буде знаходитись під контролем українських військ, щоб контролювати дії росіян", — розповів Олексій Гетьман.

Натомість продовження наступу для противника є невигідним, оскільки тоді він буде під українським вогневим контролем. Також окупантам потрібно перегрупуватися та привести до ладу підрозділи, що зазнали втрат.

"Буде ситуація схожа з Бахмутом, коли росіяни теж заявляли, що будуть одразу наступати далі, а потім зупинилися", — пояснив він.

Мусієнко думає, що вихід ЗСУ з Авдіївки може вплинути на ситуацію на сусідніх відтинках фронту — Вугледар та Мар'їнка. З його слів, не виключено, що з деяких позицій там доведеться відходити, аби не наражати на небезпеку бійців.

"Нам доведеться здійснити певний маневр, щоб вирівняти лінію фронту та не залишати небезпек для наших позицій", — додав Мусієнко.

Військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що президент РФ Володимир Путін використає захоплення Авдіївки у своїх цілях — розповідати про це перед федеральними зборами, під час виборів. Авдіївку культивуватимуть до кінця президентських виборів, а потім забудуть.

"Забудуть, оскільки після Авдіївки стрімкого та "героїчного" руху не буде. А буде, найімовірніше, перевизначення уваги на інші ділянки фронту, де каталізують наступ за рахунок перекидання підрозділів, що звільнилися", — сказав Коваленко.

З його слів, у ворога пріоритет — це Куп'янськ, Часів Яр, Новомихайлівка, відновлення наступу на Вугледар і в Запорізькій області, повернення під контроль втрачених у 2023 році територій у районі Вербового та Роботиного.

"Підрозділи зі складу УВ "Центр" можуть бути повернені до зони своєї відповідальності або навіть посилити УВ "Запад". Зона Авдіївки перейде під відповідальність 1 АК і перетвориться на уповільнене позиційне протистояння", — зауважив він.

Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що прийняв рішення щодо відведення українських військових з Авдіївки Донецької області. Це потрібно було для того, аби уникнути оточення та зберегти життя особовому складу. З його слів, бійці зробили все можливе, аби знищити найкращі російські військові частини.

Командир 3 ОШБр Андрій Білецький розповів, що військові відійшли на підготовлені позиції, аби потім повернутися та завдати ще сильнішого удару.