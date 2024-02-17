РФ захватила Авдеевку: как это повлияет на фронт, и на каких направлениях враг может активизироваться

Для оккупантов Авдеевка имеет политическое значение, поскольку захват города враг может назвать "большой победой". Военные эксперты считают, что для ВС РФ продолжение наступления является невыгодным.

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Украинские военные вышли из Авдеевки Донецкой области на подготовленные и безопасные позиции. Военный эксперт Александр Мусиеенко рассказал, что город имел политическое и военное значение для обеих сторон. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Почему Авдеевка важна для РФ

По его словам, для России в первую очередь Авдеевка имеет политическое значение.

"Для них это очередной населенный пункт, который они могут назвать "большой победой", особенно накануне выборов в России. Путин сможет говорить о том, что они "освобождают Донбасс", "защищают от обстрелов Донецк". Пропагандистский эффект значительный", — сказал Александр Мусиенко.

Из Авдеевки оккупанты могут продвигаться дальше, в частности на Покровск. Однако Мусиенко отметил, что врагу нужно взять паузу для восстановления сил и ресурсов.

Почему Авдеевка важна для Украины

Мусиенко отметил, что в Авдеевке украинские военные смогли выполнить одну из задач, о которой говорил главнокомандующий Александр Сырский, а именно уничтожение боевого потенциала противника, путем нанесения ему больших потерь.

Военный эксперт Алексей Гетьман сообщил, что Авдеевка была выгодна ВСУ в тактическом смысле.

"Можно было артиллерийским огнем держать под контролем город Донецк. Мы его не обстреливали, но россияне знали, что мы можем это сделать. Поэтому россияне не строили там складов или военных хабов", — рассказал он.

Как изменится ситуация на фронте после выхода ВСУ из Авдеевки

Гетьман считает, что после выхода ВСУ из города существенных изменений на фронте не будет даже несмотря на то, что это будет тактической неудачей. По его мнению, оккупанты остановятся, поскольку Авдеевка — господствующая высота, дальше — низины и следующие холмы, где можно держать оборону в 15-20 километрах к западу от города.

"Скорее всего, украинские основные силы отойдут туда, а вот этот участок между Авдеевкой и следующими холмами, будет находиться под контролем украинских войск, чтобы контролировать действия россиян", — рассказал Алексей Гетьман.

Зато продолжение наступления для противника невыгодно, поскольку тогда он будет под украинским огневым контролем. Также оккупантам нужно перегруппироваться и привести в порядок подразделения, понесшие потери.

"Будет ситуация схожая с Бахмутом, когда россияне тоже заявляли, что будут сразу наступать дальше, а потом остановились", — пояснил он.

Мусиенко думает, что выход ВСУ из Авдеевки может повлиять на ситуацию на соседних отрезках фронта — Угледар и Марьинка. По его словам, не исключено, что с некоторых позиций там придется отходить, чтобы не подвергать опасности бойцов.

"Нам придется осуществить определенный маневр, чтобы выровнять линию фронта и не оставлять опасностей для наших позиций", — добавил Мусиенко.

Военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что президент РФ Владимир Путин использует захват Авдеевки в своих целях — рассказывать об этом перед федеральным собранием, во время выборов. Авдеевку будут культивировать до конца президентских выборов, а потом забудут.

"Забудут, поскольку после Авдеевки стремительного и "героического" движения не будет. А будет, скорее всего, переназначение внимания на другие участки фронта, где катализируют наступление за счет переброски освободившихся подразделений", — сказал Коваленко.

По его словам, у врага приоритет — это Купянск, Часов Яр, Новомихайловка, возобновление наступления на Угледар и в Запорожской области, возвращение под контроль утраченных в 2023 году территорий в районе Вербового и Работино.

"Подразделения из состава УВ "Центр" могут быть возвращены в зону своей ответственности или даже усилить УВ "Запад". Зона Авдеевки перейдет под ответственность 1 АК и превратится в вялотекущее позиционное противостояние", — отметил он.

Напомним, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что принял решение об отводе украинских военных из Авдеевки Донецкой области. Это нужно было для того, чтобы избежать окружения и сохранить жизнь личному составу. По его словам, бойцы сделали все возможное, чтобы уничтожить лучшие российские военные части.

Командир 3 ОШБр Андрей Билецкий рассказал, что военные отошли на подготовленные позиции, чтобы потом вернуться и нанести еще более сильный удар.