Ворог не збавляє наступ на Авдіївському напрямку: у 3-й штурмовій розповіли про втрати ЗС РФ
До моменту відведення бійців 3 ОШБр захисники не дозволяли російським окупантам здійснити повне оточення позицій. Противник зазнав великих втрат.
З моменту передислокації Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївку Донецької області підрозділи Третьої штурмової бригади завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії. Про це повідомили в 3 ОШБр у Telegram.
За інформацією у дописі, попри значну перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярному застосуванні до сотні КАБів на день, противник зазнав великих втрат.
Втрати ЗС РФ
- понад 1500 загиблими;
- понад 3500 пораненими;
- та понад 20 одиниць бронетехніки.
Окрім того, до моменту відведення бійці Третьої штурмової захисники не дозволяли російським окупантам здійснити повне оточення позицій.
У 3 ОШБр зазначили, що українська бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту.
"Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку", — йдеться у повідомленні.
ЗСУ виходять з Авдіївки: що відомо
Нагадаємо, що українські військові виходять з Авдіївки. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, щоб не допустити оточення ворогом. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський трохи згодом повідомив, що, згідно з отриманим розпорядженням, українські військові вже вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.
Також майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявляв, що в Авдіївці знищено понад 4 тисячі окупантів. За його словами, російські війська зазнали помітних втрат.
17 лютого аналітики американського інституту вивчення війни повідомили, що українським силам доведеться провести контратаки, щоб організовано вийти з Авдіївки. Росія спробує перешкодити, але її зусилля лише призведуть до подальших втрат.
Крім того, один з офіційних представників НАТО заявив, що Західні союзники несуть відповідальність за вихід українських Збройних сил з Авдіївки.
Нагадаємо, начальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич в інтерв'ю Наталі Мосейчук повідомив, що Авдіївка Донецької області — не єдиний напрямок, який зараз знаходиться в дуже патовій ситуації.