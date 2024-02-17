"Сложная операция": выход ВСУ из Авдеевки продолжается, — 3-я ОШБр

По словам спикера Третьей штурмовой бригады Александра Бородина, выходить из города намного сложнее, чем проводить штурмовые действия. Защитникам необходима четкая коммуникация, чтобы действовать слаженно.

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Украинские военные продолжают выходить из Авдеевки Донецкой области после приказа Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Спикер 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Александр Бородин поделился подробностями в интервью Liga.net, которое было опубликовано 17 февраля.

По его словам, подобные операции намного сложнее, чем штурмы, ведь противник массировано применяет артиллерию, а также имеют "карт-бланш" на использование дорогостоящих управляемых авиационных бомб.

"Это сложная операция. Потому что такие операции часто сложнее, чем штурмовые. Они должны быть синхронными и слаженными, нужна четкая коммуникация с разными подразделениями. Но пока все проходит успешно. Почему это так сложно – потому что важно, что мы задали врагу ту линию фронта, которую считаем нужной. Соответственно, сейчас ее удерживаем", – заявил Александр Бородин.

Отдельно спикер 3-й ОШБр добавил, что самый главный "кулак" российских войск находится сейчас именно в Авдеевке. Там две общевойсковые армии РФ, представители спецназа, ГРУ, а также бригада, которая была построена на полу террористической организации "ДНР". Соответственно, в одном месте противник сосредоточил не менее 15 тысяч военных.

Что касается артиллерии, продолжает Александр Бородин, то соотношение сил один к десяти на данный момент, а КАБы являются одной из самых серьезных угроз со стороны ВС РФ.

"Мы сталкивались с ними и вблизи Бахмута. Но это были скорее локальные применения с долгим просчетом. Экономия, грубо говоря. Это дорогой боеприпас и его применение – комплексная операция. А мы говорим о цифре 60 КАБов за сутки. Это значит, что россиянам дали полный карт-бланш по БК. Они местами применили их на позициях, где было два-три бойца", – говорит спикер 3-й ОШБр.

Соответственно, отмечается, что экономия полностью отсутствовала. Россияне получили возможность атаковать регулярно украинские позиции.

Несмотря на все это, в ВСУ говорят, что Силы обороны нанесли ВС РФ очень серьезный урон. Это заставило их совершить перегруппировку.

"Да, им давали резервы – проблем нет у них с этим. Но для такого соотношения сил это достаточно серьезный результат, который снизил наступательную мощность врага. Выводы делать рано, но, думаю, это существенно уменьшило их возможности", – подытожил Александр Бородин.

Напомним, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные выходят из Авдеевки. По его словам, это необходимо для того, чтобы не допустить окружения врагом. При этом командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщал, что военные уже покинули город и отправились на заранее подготовленные позиции.

Позже в НАТО отреагировали на отступление ВСУ из Авдеевки. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкни, ответственность лежит на "всех странах", которые тянули с предоставлением помощи.