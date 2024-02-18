"Знищили значний резерв": Тарнавський назвав втрати ЗС РФ під час боїв за Авдіївку

Українські солдати ліквідували понад 1300 одиниць ворожої техніки.

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За чотири місяці інтенсивної фази бойових дій під час Авдіївської оборонної операції противник зазнав втрат, що перевищують 47 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю й героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат і знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій", — написав Тарнавський.

За період активної фази Авдіївської оборонної операції з 10 жовтня 2023 року по 17 лютого 2024 року ворог зазнав значних втрат.

особового складу — 47 186 осіб;

танки — 364;

артилерійські системи — 248;

бойові бронемашини — 748;

літаки — 5.

"Дякую кожному воїну за стійкість, мужність і героїзм. За кожного знищеного окупанта. За кожен спалений танк і бронемашину", — додав Тарнавський.

Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові виходять із Авдіївки. За його словами, це необхідно для того, щоб не допустити оточення ворогом. Водночас командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляв, що військові вже залишили місто й вирушили на заздалегідь підготовлені позиції.

Пізніше в НАТО відреагували на відступ ЗСУ з Авдіївки. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкні, відповідальність лежить на "всіх країнах", які зволікали з наданням допомоги.