Враг с трех сторон: Зеленский посетил позиции украинских воинов в Авдеевке (видео)

Президент Украины обсудил с командиром 110-й бригады оборонную ситуацию и основные потребности и отметил лучших военных государственными наградами.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Авдеевке Донецкой области. В видеообращении в Telegram он сообщил подробности.

По словам главы государства, на одном из самых "сложных участков фронта" он с командой лично поблагодарил украинских воинов.

"В Авдеевке вместе с командой поздравили воинов с Рождеством и Новым годом. Все, кто на нуле, кто защищает нашу страну — безграничная благодарность", — говорит президент.

Кроме того, Зеленский обсудил с командиром бригады оборонную ситуацию и основные потребности.

Также президент Украины отметил лучших воинов государственными наградами и вручил "Золотую Звезду" Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку.

"Авдеевка. Наши позиции. Наши ребята. Украину здесь защищает весь наш народ, как и на всей линии на передовой. Донетчина, Харьковщина, Запорожье, Херсонщина, левый берег — это трудно, это боль, это потери и это люди, которые на себе держат жизнь Украины", — отмечает глава страны.

Также Зеленский выразил благодарность за службу всем, кто на передовой защищает наше государство и "ежедневно дает боевой результат".

"Здесь жизнь борется за жизнь. Мы благодарны всем бойцам, каждому солдату, матросу, сержанту, каждому офицеру, которые выносят эту войну на себе", — добавляет президент Украины.

Ситуация под Авдеевкой

Напомним, в Институте изучения войны в сводке от 28 декабря сообщили, что ВС РФ немного продвинулись на северо-запад от Авдеевки, а 28 декабря продолжили позиционные бои. На геолоцированных кадрах видно незначительное продвижение ВС РФ в районе Авдеевского коксохимического завода.

По словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна, войска РФ удвоили применение барражирующих боеприпасов и увеличили удары планировочными бомбами с самолетов Су-34 и Су-35 на Таврическом направлении (Авдеевка, западная часть Донецкой и Запорожской областей).

29 марта в отчете Института изучения войны сообщили, что военным противника удалось охватить Авдеевку с трех сторон.

Ситуация вблизи Авдеевки на карте DeepState по состоянию на 29 декабря

Напомним, что 28 марта военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что россияне долго пытались захватить Авдеевку, штурмуя ее "в лоб". Потерпев неудачу, оккупанты решили попробовать обойти город с юга и севера на участках, где меньше обороны.

Также по данным британской разведки от 28 марта, российские войска потеряли большую часть танкового полка, пытаясь взять в кольцо Авдеевку. Разведчики предполагают, что потери связаны с ошибочной тактикой лобовых атак.