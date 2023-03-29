"Очень тяжелая ситуация": эксперт рассказал о новой тактике ВС РФ в Авдеевке

Российские войска, как отмечает Михаил Жирохов, начали чаще применять авиацию и 500-килограммовые бомбы, что приводит к большим жертвам среди мирного населения.

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Ситуация в Авдеевке Донецкой области накаляется, а Вооруженные силы Российской Федерации пытаются обойти населенный пункт с двух сторон. Об этом сказал военный эксперта Михаил Жирохов в интервью изданию "РБК Украина" 28 марта.

Эксперт отметил, что российские войска долго пытались захватить Авдеевку, штурмуя ее "в лоб". Эти попытки не увенчались успехом, так как за 9 войны ВСУ надежно укрепили город.

Потерпев неудачу, оккупанты решили попытаться обойти город с юга и севера на участках, где меньше обороны.

"Сейчас россияне пытаются проломить оборону ВСУ для того, чтобы перерезать последние две дороги. Чтобы таким образом не штурмовать "в лоб", а чтобы наши военные отошли дальше", — сказал Жирохов.

Он также упомянул о том, что Авдеевка превратилась в "красную зону" для волонтеров и журналистов из-за высокой интенсивности работы вражеской авиации и применения 500-кг бомб. Подобные действия оккупантов приводят к большим жертвам среди гражданских.

"Ситуация там очень тяжелая, но сейчас контролируемая", — констатировал эксперт.

Михаил Жирохов объяснил, что Авдеевка имеет стратегическое значение для ВС РФ. Кроме того, российские пропагандисты убеждают население РФ в том, что этот тот самый город, из которого якобы обстреливали Донецк.

Напомним, что по данным Института изучения войны от 27 марта, российские военные командиры могли привлечь к штурму Авдеевки наиболее опытных и квалифицированных "вагнеровцев" для закрепления малозначительных тактических продвижений.

Еще мы писали о том, что 20 марта глава объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил о намерении российских войск окружить Авдеевку. По его словам, город в ближайшем времени может превратиться во второй Бахмут.