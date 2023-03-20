"ВС РФ ищут последние силы": Авдеевка может стать вторым Бахмутом, – Силы обороны Украины

Вражеская армия постоянно пытается окружить город Донецкой области. По данным британской разведки, наступление в районе Авдеевки ведет в основном "1-й армейский корпус ДНР".

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Российские войска пытаются окружить Авдеевку Донецкой области. Вероятно, ситуация там станет такой же, как и в Бахмуте, сказал в эфире единого телемарафона 20 марта глава объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления, полковник Алексей Дмитрашковский.

"Враг сейчас постоянно пытается окружить Авдеевку. Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом – это так и есть", — констатировал военный.

Дмитрашковский добавил, что не все так хорошо в российских подразделениях, которые атакуют ВСУ на Донецком направлении. Враг бросает в бой последние резервы, уточнил он.

Дмитрашковский говорит о штурме Авдеевки с 1-й минуты

"За минувшие сутки враг потерял около трех рот личного состава. Штурмы Авдеевки — однотипны и предсказуемы. ВС РФ атакуют с одной и той же "посадки", — отметил Дмитрашковский.

Еще одна атака россиян 19 марта была на Запорожском направлении — туда кинули 50 человек личного состава и большое количество военной техники. ВСУ отбили атаку, оккупанты отступили, подытожил глава пресс-центра.

Британские разведчики в сводке за 20 марта отмечали "ползучие успехи" ВС РФ в направлении Авдеевки. Линии снабжения украинской армии на западе все больше подвергаются угрозам атак.

Наступление в районе Авдеевки ведут силы "1-го армейского корпуса ДНР". Карта Deep State

Минобороны Великобритании отмечает, что наступление в районе Авдеевки в основном ведут силы "1-го армейского корпуса ДНР".

Напомним, что 17 марта глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш говорил о планах российских военных стереть город ракетными ударами. В день оккупанты могут совершить до 12 обстрелов.

А 13 марта в результате ракетного обстрела войсками РФ школы в Авдеевке погибла женщина.

Американская газета The New York Times 14 марта писала об усилении попыток наступления ВС РФ от Купянска Харьковской области до Авдеевки в Донецкой области.