"ЗС РФ шукають останні сили": Авдіївка може стати другим Бахмутом, – Сили оборони України

Ворожа армія постійно намагається оточити місто Донецької області. За даними британської розвідки, наступ у районі Авдіївки веде переважно "1-й армійський корпус ДНР".

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Російські війська намагаються оточити Авдіївку Донецької області. Ймовірно, ситуація там стане такою самою, як і в Бахмуті, сказав в ефірі єдиного телемарафону 20 березня голова об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олексій Дмитрашківський.

"Ворог зараз постійно намагається оточити Авдіївку. Я згоден з колегами з Британії, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом — це так і є", — констатував військовий.

Дмитрашківський додав, що не все так добре у російських підрозділах, які атакують ЗСУ на Донецькому напрямі. Ворог кидає у бій останні резерви, уточнив він.

Дмитрашківський говорить про штурм Авдіївки з 1-ї хвилини

"За минулу добу ворог втратив близько трьох рот особового складу. Штурми Авдіївки — однотипні та передбачувані. ЗС РФ атакують з однієї і тієї ж "посадки", — зазначив Дмитрашківський.

Ще одна атака росіян 19 березня була на Запорізькому напрямку — туди кинули 50 осіб особового складу та велику кількість військової техніки. ЗСУ відбили атаку, окупанти відступили, підсумував голова пресцентру.

Британські розвідники у зведенні за 20 березня зазначали про "повзучі успіхи" ЗС РФ у напрямку Авдіївки. Лінії постачання української армії на заході дедалі більше зазнають загроз атак.

Наступ у районі Авдіївки ведуть сили "1-го армійського корпусу ДНР". Карта Deep State

Міноборони Великобританії зазначає, що наступ у районі Авдіївки здебільшого ведуть сили "1-го армійського корпусу ДНР".

Нагадаємо, що 17 березня голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш говорив про плани російських військових стерти місто ракетними ударами. За день окупанти можуть здійснити до 12 обстрілів.

А 13 березня внаслідок ракетного обстрілу військами РФ школи в Авдіївці загинула жінка.

Американська газета The New York Times 14 березня писала про посилення спроб настання ЗС РФ від Куп'янська Харківської області до Авдіївки на Донеччині.