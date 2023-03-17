"Вирішили стерти місто": ЗС РФ завдають масованих авіаударів по Авдіївці, — ВЦА

За словами голови міської адміністрації Віталія Барабаша, загальна кількість ракетних ударів по населеному пункту за добу може сягати 10-12. Також окупанти застосовують артилерію і танки для обстрілів Авдіївки.

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Російські війська продовжують знищувати Авдіївку на Донеччині. 16 березня окупанти здійснили масований артилерійський обстріл міста, а потім завдали ударів із танків. Про це розповів голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш у ефірі телемарафону.

За його словами, між українськими та російськими військовими відбувається артилерійська дуель. Бійці ЗСУ точково б'ють по позиціях ЗС РФ, після чого їхній обстріл припиняється на деякий час. Однак потім росіяни починають бити з інших напрямків.

Барабаш розповів, що армія Росії застосовує по Авдіївці ракети РСЗВ С-200, авіаракети Х-59, стратегічні крилаті ракети Х-111, Х-555. Наприклад, 16 березня в населеному пункті було 6 "прильотів", але загальна кількість може становити 10-12.

"Зараз, швидше за все, вони вирішили стерти місто, тому б'ють такими ракетами", — заявив чиновник.

Нагадаємо, 14 березня видання NYT писало, що ЗС РФ активізували артилерійські та піхотні атаки на сході України, намагаючись покращити свої позиції на фронті. Зокрема, окупанти наступають у напрямку від Куп'янська, Авдіївки, Бахмута, Лимана й десятка міст між ними.

8 березня російські війська обстріляли Авдіївку, внаслідок чого було зруйновано будівлю коксохімічного заводу. Нардеп Муса Магомедов зазначив, що на підприємстві не було військових, а лише цивільні особи.