ЗС РФ обстріляли Авдіївку: знищено будівлю коксохімічного заводу (відео)

Нардеп Муса Магомедов зазначив, що на підприємстві не було військових, а лише цивільні особи. З-під завалів вдалося дістати четверо людей, одна людина у тяжкому стані.

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Російські війська 8 березня обстріляли Авдіївку в Донецькій області. Внаслідок чого під удар потрапила будівля управління заводоуправління коксохімічного заводу, який належить бізнесменові Рінату Ахметову. Про це повідомив народний депутат і колишній генеральний директор підприємства Муса Магомедов.

За його словами, після обстрілу більшість будівлі завалилася. З-під завалів вдалося дістати четверо людей, які перебували у приміщенні. Одна людина у тяжкому стані, її відвезли до лікарні.

Магомедов зазначив, що на заводі не було військових, а лише цивільні особи.

"На заводі — тільки цивільні. Але "асвабадителей" це не хвилює, навпаки, успішно вони воюють лише з жінками та дітьми", — написав він.

Нагадаємо, 8 березня ЗС РФ також завдали авіаудару по житловому будинку в Авдіївці. Внаслідок чого знищено цілий під'їзд. У міській військовій адміністрації вже не раз говорили, що війська РФ намагаються оточити та зруйнувати місто, обстрілюючи підприємства та житлові будинки.

6 березня міська влада повідомила, що російська армія знищує Авдіївку ракетами Х-59. Сила удару ракети така, що якщо вона влучає у п'ятиповерхову будівлю, від неї залишається лише фундамент.