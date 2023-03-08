Армія РФ завдала авіаудару по житловому будинку в Авдіївці: знищено цілий під'їзд (фото)

У міській воєнній адміністрації вже не раз говорили, що війська РФ намагаються оточити та зруйнувати місто, обстрілявши підприємства та житлові будинки.

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Увечері 7 березня російські війська завдали авіаційного удару по житловому будинку в Авдіївці. Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Окупанти завдали ракетного удару по Авдіївці, ракети потрапили на територію трьох вулиць, а також на Авдіївський коксохімічний завод. Однак, як зазначає Кириленко, вперше з початку повномасштабного вторгнення від ударів не постраждав жоден цивільний.

[ + – ] Наслідки удару по Авдіївці

Народний депутат Муса Магомедов (позафракційний) заявив, що 7 удару було завдано удару по Авдіївці. Метою стала багатоповерхівка, від удару вона "склалась як картковий будиночок". Він також підтвердив, що обійшлось без потерпілих. Також політик зазначив, що війська РФ вже 9 років намагаються захопити Авдіївку і від безсилля вони б'ють по житлових будинках та підприємствах.

Нагадаємо, 6 березня в ГВА заявили, що російські війська завдають ударів по Авдіївці крилатими ракетами Х-59. Сили удару достатньо, щоб від п'ятиповерхівки залишився лише фундамент.

27 лютого голова воєнної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що війська РФ намагаються оточити Авдіївку.