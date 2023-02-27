"Не встигаємо рахувати кількість обстрілів": ЗС РФ намагаються оточити Авдіївку, — голова МВА

За словами Віталія Барабаша, російські війська в цьому районі не ведуть наступ у лобову, а намагаються взяти місто в кільце з півночі та півдня.

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Російські війська намагаються оточити Авдіївку Донецької області. Окупанти проводять наступ із півночі та півдня у напрямку міста. Про це розповів начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі для телеканалу "Еспресо".

За його словами, ситуація на цьому напрямі настільки важка, що українські військові навіть не встигають рахувати кількість обстрілів росіян. ЗС РФ завдають ударів із танків, мінометів та артилерії.

"Ворог усю ніч бив по місту, по позиціях ЗСУ навколо міста. Відбуваються танкові, мінометні й артилерійські обстріли. По кілька разів на день відбуваються ворожі авіанальоти та ракетні удари", — заявив він.

Барабаш також повідомив, що минулої доби російські війська десятки разів штурмували позиції ЗСУ. Щоб не йти в лобову в промзону Авдіївки, окупанти намагаються оточити населений пункт.

"У промзону противник не йде в лобову, пробити промзону вони не можуть. З півдня та півночі від міста ворог намагається розвивати тактику щодо оточення міста", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, 26 лютого міністр оборони Олексій Резніков розповів, що ЗС РФ розпочали великий наступ на Донбасі. За його словами, атаки росіян можна назвати "повзучими". У той самий час під час наступальних операцій російська армія втрачає дуже багато живої сили.

Тим часом представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що ЗСУ будуть готові йти у наступ уже навесні. За його словами, однією зі стратегічних цілей українських сил буде поділ російських військ між Кримом і материковою частиною Росії.