По 500 убитих за добу: Резніков розповів про тактику росіян під Бахмутом

За словами голови Міноборони, ЗС РФ уже розпочала великий наступ на Донбасі, в процесі якого бійців ПВК "Вагнер" відправляють хвилями для штурму позицій ЗСУ.

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Збройні сили Російської Федерації розпочали великий наступ на Донбасі, в процесі якого втрачають по кілька сотень солдат щодня. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

Резніков зазначив, що українське військове командування називає наступ російських військ "повзучим". Це пов'язано з тактикою Кремля, згідно з якою бійців російської ПВК "Вагнер" відправляють на позиції ЗСУ хвилями для того, щоб просунутися лише на кілька метрів.

"Наприклад, у Бахмуті. Двадцять із них нападають на наші позиції, і ми їх убиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять, і ще двадцять, у безперервному циклі. Наш генерал на східному фронті сказав, що за добу в росіян 500 убитих і 900 поранених", — цитують Резнікова журналісти.

Український міністр оборони також наголосив, що Бахмут є опорним пунктом, захист якого зменшує можливості ворога для наступу.

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Нагадаємо, що 26 лютого пресслужба Держприкордонслужби України повідомила про ліквідацію штурмової групи супротивника у Бахмуті. Повідомляється, що ЗСУ в ближньому бою знищили дев'ять окупантів.

Раніше, 25 лютого, російські пропагандисти заявили, що в районі Бахмута українські військові нібито підірвали греблю, щоб уповільнити просування окупантів.

За даними Генерального штабу ЗСУ від 25 лютого, РФ перекинула під Бахмут 200 поліцейських із полку спеціального призначення "Ахмат" для попередження можливого дезертирства мобілізованих чи саботажу.

22 лютого, засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував фото вбитих в Україні вагнерівців, звинувативши Міноборони РФ у поганому постачанні боєприпасів. За словами Пригожина, його бійці загинули від "снарядного голоду".