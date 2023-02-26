Прикордонники в боях за Бахмут знищили штурмову групу ЗС РФ, — ДПСУ

У ближньому бою, як інформує Держприкордонслужба, було ліквідовано дев'ятьох російських солдат. Ще п'ять штурмовиків ЗС РФ отримали різні поранення.

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Українські захисники в ближньому бою ліквідували штурмову групу противника у Бахмуті, знищивши дев'ятьох людей. При цьому п'ять окупантів зазнали поранень, повідомила 26 лютого пресслужба Держприкордонслужби України (ДПСУ).

Повідомляється, що протягом минулої доби ворог завдавав артилерійських ударів по опорному пункту Сил оборони на Бахмутському напрямку. У відповідь українські підрозділи за підтримки авіарозвідки завдали удару по супротивнику з кулеметів, гранатометів і мінометів.

"Унаслідок, одну зі штурмових груп бійці Держприкордонслужби ліквідували у ближньому бою", — йдеться у повідомленні.

Інформація Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, 25 лютого російські загарбники вели наступи на п'яти основних напрямках — Авдіївському, Бахмутському, Куп'янському, Лиманському та Шахтарському. Усього минулої доби українські захисники відбили понад 70 атак противника.

[ + – ] Лінія фронту на Бахмутському напрямку, 25 лютого. Фото: deepstatemap

"На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ. Провів без успіху наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області", — повідомили у Генштабі.

Загалом російські війська обстріляли райони 22 населених пунктів, зокрема Бахмут, Оріхово-Василівку, Дубово-Василівку, Курдюмівку й інші. Крім того, під ворожий ракетний удар потрапило місто Костянтинівка.

Нагадаємо, у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські військові нібито підірвали греблю в районі Бахмута. Як повідомило 25 лютого агентство "РИА Новости", на північному ставку було підірвано греблю, з метою зупинити просування російських.

Пресслужба Генштабу ЗСУ 25 лютого повідомила, що на Бахмутський напрямок російське військове командування перекинуло загони чеченського полку "Ахмат", які отримали наказ стримувати дезертирство та саботаж мобілізованих. Повідомляється, що з цією метою під Бахмут прибули майже 200 чеченських військовослужбовців.