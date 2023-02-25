Стримують російських дезертирів: під Бахмут перекинули 200 "кадировців", – Генштаб

За даними українського командування, у Чечні триває примусова мобілізація. Бійців полку спеціального призначення "Ахмат" відправили до гарячої точки, щоб вони боролися із саботажем мобілізованих.

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Росія перекинула під Бахмут додаткові загони "кадировців", щоб стримати дезертирство та саботаж мобілізованих. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 25 лютого.

"Для запобігання можливому дезертирству мобілізованих або саботажу 23 лютого на Бахмутський напрямок було додатково відправлено 200 поліцейських із полку спеціального призначення "Ахмат", — зазначається у зведенні.

У Чечні, за даними українського командування, продовжується примусова мобілізація.

[ + – ] "Кадировці" стежитимуть за мобілізованими росіянами

Полк імені Ахмата Кадирова створили у 2004 році, його бійці беруть участь у бойових діях в Україні з початку повномасштабної війни. Старший командир спецполку — Замід Чалаєв.

Ворожа армія зосередила основні зусилля на наступі на Бахмутському, Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямах. Українські військові 24 лютого відбили близько 70 атак ЗС РФ на цих напрямках, зазначив Генштаб.

На Бахмутському напрямку було кілька невдалих атак біля населених пунктів Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області. Окупанти активно проводили повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. ВС РФ обстріляли 16 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Іванівське, Бахмут, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.

Нагадаємо, що чеченський голова Рамзан Кадиров у прямому ефірі пропагандистського шоу показав пістолет нібито для президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що ЗС РФ "дійдуть до Києва, якщо накаже президент РФ Володимир Путін.

Фокус раніше писав, що "кадировці" у тимчасово окупованому Мелітополі побили оператора НТВ та зґвалтували російську пропагандистку. Окупаційна "адміністрація та поліція" відмовилася порушувати кримінальну справу.

В окупованому Сімферополі 26 грудня минулого року затримали Хасана Ібрагімова, який "слідкує" від Кадирова за захопленими територіями Запорізької та Херсонської областей.