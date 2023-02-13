"Дійдемо до Києва": Кадиров показав Скабєєвій "пістолет для Зеленського" (відео)

Глава Чечні у прямому ефірі продемонстрував "трофейну" зброю. Ставленик Володимира Путіна вважає втечу ЗС РФ з України "військово-тактичним ходом", але вірить в окупацію Харкова й Одеси.

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Глава Чечні Рамзан Кадиров у розмові з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою для ток-шоу "60 минут" показав пістолет, який приготував нібито для президента України Володимира Зеленського. Відео бесіди Кадиров показав у себе в Telegram.

"У мене пістолет є трофейний, я спеціально взяв. Є пістолет, з якого Гітлер застрелився, маузер. Ось є ще один, — трофейний, командири мені привезли справжній. Я можу Зеленському це довірити, щоб він зробив один постріл", — сказав Кадиров.

Глава республіки хоче відправити зброю, щоб президент України "зробив гідний крок".

"А так він убив свій народ. У нього немає честі та совісті. Було б добре, якби вони самі пішли, дали б народу можливість визначити долю, як вони далі хочуть жити", — поділився думкою глава республіки.

Пресслужба Кадирова додала, що протягом години він зі Скабєєвою обговорював хід війни в Україні й інші злободенні теми.

"Ольга Володимирівна цікавилася, чим зумовлена позиція лідера Чеченської Республіки в підготовці добровольчих сил і за яких умов проходить ця робота. Журналістці було цікаво, чи вплинуть постачання нових видів озброєнь Україні на успіх російських військ", — заявили у Кадирова.

"Дійдемо до Києва і заберемо"

Російські окупанти, на думку глави республіки, можуть "дійти до Києва і забрати його", якщо такий наказ надійде від президента Росії Володимира Путіна.

"У нас є сила жива, яка може дійти до Києва. Сьогодні, якщо буде наказ верховного головнокомандувача, наші підрозділи міністерства оборони, нацгвардії, поліції — не має значення, позавідомчі — у нас усі підрозділи, всі до одного готові. А далі — як ухвалить рішення президент", — пояснив Кадиров.

Втечу росіян із тимчасово окупованих українських територій він вважає "військово-тактичним ходом".

"Ми самі залишили території, це військово-тактичний хід був. Я повністю в курсі був, коли це планували. Це було зроблено для того, щоб далі вести свою військову політику, яка є необхідною для нас сьогодні", — сказав Кадиров.

Чеченський лідер упевнений, що "Росія воює не на повну силу", до кінця 2023 року загарбники нібито виконають усі завдання "військової операції".

Нагадаємо, що Кадиров говорив про необхідність "взяття" Одеси та Харкова для гарантування безпеки Росії.

Фокус 13 лютого писав про отруєння у Росії помічника Кадирова — генерал-майора Апти Алаудінова. Глава Чечні стверджував, що військовому надіслали лист, просочений токсинами.