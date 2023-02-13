"Потрібно забрати": Кадиров знову зібрався атакувати Київ і чекає на наказ Путіна

Глава Чечні вважає, що Росії, крім української столиці, потрібно захопити ще й Харків з Одесою, щоб "убезпечити своє існування".

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Глава Чечні Рамзан Кадиров розповів про готовність російських військ знову розпочати наступ на Київ, а також атакувати Сполучені Штати Америки, якщо такий наказ віддасть президент Володимир Путін. Про це він заявив у своєму новому інтерв'ю телеведучій Ользі Скабєєвій.

Він упевнений, що на сьогодні Росія має всі необхідні ресурси для того, щоб успішно атакувати і взяти під контроль українську столицю, а до кінця року "спецоперація" узагалі буде закінчена, "цілі будуть виконані на 100%".

Також Рамзан Кадиров вважає, що потрібно захопити не лише Київ, а й Одесу з Харковом, адже це нібито допоможе гарантувати безпеку Росії.

"Треба забрати Одесу, Харків і потім у подальшому ось так убезпечити нашу державу", — сказав він в ефірі телеканалу "Россия 1".

Раніше глава Чечні вже робив заяви у власному Telegram-каналі про те, що російські війська можуть атакувати ще й Сполучені Штати Америки, але потрібно спочатку дочекатися заяв від Володимира Путіна.

"Якщо буде наказ Верховного Головнокомандувача, ми готові хоч на Америку вирушити, залишимо Молдову далеко за спиною. І будь-який такий наказ не обговорюється, а виконується. Є всі необхідні сили, засоби та техніка, щоб втілити його в життя", — йдеться у Telegram-каналі Кадирова.

[ + – ] Рамзан Кадиров про плани ЗС РФ Фото: Скриншот из Telegram

Не залишилася непоміченою і заява секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що незабаром світ побачить розвал Росії на маленькі шматочки, і країна припинить своє існування у нинішніх кордонах. Рамзан Кадиров відповів, що такі спроби Заходу розвалити країну тягнуться ще з 90-х років, і тому кордони Росії змінюються лише тоді, коли вона сама цього захоче.

Нагадаємо, що 13 лютого в РФ отруїли помічника Кадирова генерал-майора Апти Алаудінова, про що голова Чечні повідомив у своєму Telegram-каналі. За словами Кадирова, його соратник отримав листа, просоченого токсинами. Зараз він і два його ад'ютанти проходять лікування у московській клініці.

6 лютого глава Чечні натякнув, що Росія може напасти на ще одну європейську країну. Статися це може вже після того, як так звана "спецоперація" в Україні закінчиться.