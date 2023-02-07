"Боротьба з сатанізмом": Кадиров заявив, що Росія може напасти на ще одну країну Європи

За словами голови Чечні, він особисто має бажання "демілітаризувати" Польщу. Він упевнений, що з певним "сатанізмом" треба боротися у всій Європі.

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Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Росія може напасти на Польщу після того, як закінчиться так звана "СВО" в Україні. Про це він написав у себе в Telegram.

За його словами, він має такий намір.

"Не приховую, такий намір особисто у мене є, і я неодноразово заявляв, що боротьба з сатанізмом має тривати по всій Європі і в першу чергу на території Польщі", — написав Кадиров.

Він зазначив, що голова Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач заявив, що Варшава очікує збільшення постачання зброї зі США. Так, Польща віддала велику кількість своїх запасів Україні.

"У рамках підтримки України Варшава примудрилася виснажити власні військові ресурси, і тепер вона збентежена: а що, коли після успішного закінчення СВО Росія почне денацифікувати та демілітаризувати наступну країну? Адже після України на карті Польща!" — Написав Кадиров.

Польща чекає на постачання зброї зі США

Зазначимо, що Марчін Пшидач в ефірі польського телеканалу TVN24 заявив, що НАТО необхідно зміцнювати свій східний фланг. Крім того, очікується збільшення американської військової присутності у Польщі.

"Ми очікуємо на прискорення закупівлі військової техніки... Сьогодні ми хочемо отримати і закупити техніку, яка усуне наші недоліки, щоб ми всі відчували себе в безпеці", — заявив польський чиновник.

За його словами, у Польщі ніхто не хоче війни, проте необхідно стримувати Росію.

"Ми хочемо стримати Росію, щоб Росія усвідомила, що Польщу невигідно провокувати жодним чином, невигідно якимось чином дестабілізувати ситуацію в країні НАТО", — сказав політик.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року Кадиров розповів, проти чого воює РФ в Україні. Він звернувся до арабів, закликавши їх боротися з тими, хто "намагається нав'язувати нетрадиційні цінності в Україні". Він обіцяє допомогти з потраплянням на війну всім охочим.

Ще Фокус писав, що в Чечні хочуть надати Кадирову титул "батько народу". Відповідні зміни можуть бути внесені до Конституції. З такою пропозицією виступив голова парламенту республіки Магомед Даудов. У Держдумі РФ присвоєння титулу вважають малоймовірним.