У Чечні хочуть надати Кадирову титул "батько народу": у Держдумі відреагували

Відповідні зміни можуть внести до Конституції. З такою пропозицією виступив голова парламенту республіки Магомед Даудов. У Держдумі РФ присвоєння титулу вважають малоймовірним.

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Глава Чечні Рамзан Кадиров може отримати титул "батька народу". Відповідну зміну до Конституції Російської Федерації запропонував внести голова місцевого парламенту Магомед Даудов, ідею підтримали ще 20 депутатів. Текст законопроєкту, датованого 12 січня, опубліковано на сайті законодавчого органу Чечні.

Зміни мають внести до статті 63 Конституції, де зазначені перераховані повноваження глави республіки.

Туди пропонується вписати слова "Мехкан Так", що перекладається як "батько краю", але використовується у значенні "батько народу".

Такий титул у Середньовіччі носили верховні лідери чеченського народу, яких обирали з-поміж найавторитетніших старійшин на загальнонародних зборах у період надзвичайних ситуацій.

Титул "Батька народу" для Кадирова: реакція Держдуми

У Держдумі РФ вже відреагували на ініціативу республіки. Перший заступник голови парламентського комітету з держбудівництва та законодавства Юрій Синельщиков у розмові з виданням "Lenta.ru" наголосив, що таку пропозицію навряд чи реалізують у Чечні.

"Теоретично, звичайно, все це може бути, але чим у нас Чечня відрізняється від інших республік? Ці різночитання у регулюванні ведуть до розвитку відцентрових сил", — прокоментував він.

За словами Синельщикова, Росія має турбуватися про єдине регулювання для всіх своїх суб'єктів, щоб ніхто не виділявся.

"Це малоймовірно", — оцінив він перспективи присвоєння нового титулу голові Чечні.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Рамзан Кадиров нагородив свою 22-річну дочку Хадіжат, яка очолює департамент дошкільної освіти мерії Грозного, орденом Кадирова. Республіканська нагорода має ім'я батька Рамзана — Ахмата-Хаджі Кадирова, який був першим президентом республіки.

У червні 2022 року Рамзан Кадиров став кавалером ордена "За заслуги перед стоматологією".