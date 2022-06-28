Рамзан Кадиров став кавалером ордена "За заслуги перед стоматологією" (фото)

Отримавши нагороду від Стоматологічної асоціації, голова Чечні нагородив головного лікаря грозненської стоматологічної поліклініки орденом Кадирова.

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що Стоматологічна асоціація Росії нагородила його орденом "За заслуги перед стоматологією" І ступеня. Нагородження приурочили до відкриття нової будівлі Грозненської стоматологічної поліклініки №1.

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Кадиров на церемонію прийшов не порожніми руками: головного лікаря поліклініки він нагородив найвищою нагородою Чечні — орденом Кадирова. Цей орден виготовлений із золота 750 проби, його прикрашають більше сотні рубінів, сапфіри та діамант.

Проєкт "Кавказ.Реалії" раніше писав про нагороди, які вручали Рамзану Кадирову, серед них є досить екзотичні, наприклад, медаль за зміцнення кримінально-виконавчої системи Росії. Загалом із 2000 року Кадиров отримав понад три десятки офіційних урядових нагород РФ.

Крім цього, голова Чечні є почесним професором Ісламського університету імені Кунта-Хаджі Кишиєва, Сучасної гуманітарної академії та Чеченського державного університету. Власники цього статусу можуть читати лекції студентам. Кадиров пообіцяв зайнятися викладацькою діяльністю після того, як відійде від керівництва Чечнею.

Нагадаємо, в середині червня стало відомо, що російські окупанти вкрали в української військовослужбовиці із заводу "Азовсталь" у Маріуполі собаку на прізвисько Адік. Після того, як вона потрапила в полон, Адіка подарували Рамзану Кадирову як "трофей".

Раніше глава Чечні погрожував Польщі, заявивши, що для її захоплення Росії вистачить шести секунд.

У квітні Рамзан Кадиров оголосив про те, що громадський фонд Ахмата-Хаджі Кадирова передав жителям Маріуполя гуманітарну допомогу. Однак на опублікованих кадрах видно, що продукти мають маркування українською мовою. Після розповсюдження в телеграм-каналах інформації про те, що маріупольцям роздавали українську продукцію, Кадиров видалив публікацію в соцмережі.