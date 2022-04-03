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Кадирівці видали у Маріуполі гуманітарку з українськими продуктами (відео)

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гуманітарка у Маріуполі
Фото: скриншот | Кадирівець з українським "борошном"

Глава Чечні заявив, що продукти передав громадський фонд Ахмата-Хаджі Кадирова. Проте на кадрах видно, що вони мають маркування українською.

Кадирівці у Маріуполі видали російську гуманітарну допомогу мешканцям Маріуполя, проте на кадрах видно, що вся продукція українського виробництва. Про це повідомляє журналіст Христо Грозєв у Твіттері.

Спочатку публікація про передачу гумдопомоги з'явилася у глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова. У підписі до відео вказувалося, що допомога надана Регіональним громадським фондом Ахматом-Хаджі Кадріровим.

При детальнішому розгляді кадрів можна помітити, що ковбаса, яку видає російська насправді українська. Можна розглянути напис "Віденьський сервілат" та "Лікарська". Те саме стосується борошна, на упаковці якого видно напис "Борошно".

Після поширення телеграм-каналами, що це українська продукція, лідер Чечні видалив публікацію.

Нагадаємо, за даними Генштабу, війська РФ зосереджують зусилля на захопленні Маріуполя, Рубіжного та Попасної. Нині бої у Маріуполі ведуться у межах міста.

29 березня Кадиров опублікував посаду нібито з Маріуполя на тлі заправки. Проте виявилося, що це заправка компанії "Роснефть", яка не представлена в Україні.