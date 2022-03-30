Росія зосереджує свої зусилля на захопленні Рубіжного, Маріуполя та Попасної, — Генштаб

РФ нарощує матеріально-технічне забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямах.

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Російські війська зосереджують свої сили на Донецькому та Таврійському напрямах. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 12:00.

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ЗС РФ здійснює перегрупування і зосереджує зусилля на наступі в операційній зоні Схід. Для цього нарощуються матеріально-технічні та тилові системи для забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямах.

Також командування продовжує спрямовувати військовослужбовців із військових частин забезпечення на війну, зокрема, з навчальних закладів. Особовий склад противника деморалізований і має низьку мотивацію.

За інформацією Генштабу, командування намагається мобілізувати "добровольців". У Калінінградській області вдалося "назбирати" лише 17 солдат.

На Броварському напрямі зазначається часткове виведення підрозділів РФ.

На Ізюмському напрямку ворог нарощується зусилля, перекидаючи підрозділи з 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії. Місто Ізюм продовжують обстрілювати. Така сама ситуація у Харкові.

На півдні ЗС РФ намагаються відновити боєздатність своїх військ, поповнюючи боєприпаси та паливно-мастильні матеріали. Ведеться інженерне обладнання зайнятих рубежів.

У Генштабі прокоментували вибухи боєприпасів у Бєлгородській області. Вказується, що причиною детонації стали порушення безпеки та правила транспортування боєприпасів.

"Вказана ситуація є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних снарядів, зокрема Другої світової війни", — наголошується у зведенні.

Також ЗС РФ облаштувала склад боєприпасів у районі Чорнобильської АЕС, що несе небезпеку.

Нагадаємо, війська РФ обстріляли Чернігів і Ніжин після публічної заяви Міноборони РФ про зниження бойової активності на чернігівському та київському напрямках.

Також стало відомо, що ЗС РФ заблокували Ізюм. У місто їх провів депутат ОПЗЖ Фомічевський.