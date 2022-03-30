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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Війська РФ обстріляли Чернігів і Ніжин, — Глава ОВА (фото)

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Чернігів 30 березня
Фото: ДСНС | Обстріл Чернігова 30 березня 2022

Обстріл українських міст стався після публічних заяв Міністерства оборони РФ про зниження бойової активності на київському та чернігівському напрямах.

Незважаючи на нещодавні заяви російських офіційних осіб про зниження бойової активності ЗС РФ на Півночі України, сьогодні в ніч на 30 березня Чернігів зазнав масованого обстрілу з боку окупантів. Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу знищено об'єкти цивільної інфраструктури — бібліотеки, торгові центри, а також житлові будинки. На кадрах можна побачити, наскільки зруйновані міські будівлі.

Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова
Обстріл Чернігова

Також "зменшення активності" в Чернігівській області відчуло на собі місто Ніжин, яке зазнало авіаударів, повідомляє Чаус.

Глава ОВА переконаний, що українці відновлять зруйновані міста і вони стануть найкращими.

"Ми працюємо з холодною головою. Усі розуміють свої завдання. Вони чітко позначені та ми рухаємося до їх виконання", — наголосив Чаус.

Раніше повідомлялося, що вранці 30 березня російські війська обстріляли житлові квартали одного з Лисичанських районів Луганської області. Снаряди потрапили в магістральний газопровод, через що без газу залишилися 35 тисяч жителів населених пунктів Луганської області.

29 березня телеканал CNN із посиланням на двох високопоставлених представників американського керівництва повідомив, що Росія розпочала відведення частини підрозділів своїх збройних сил у деяких північних районах України.