Росія відводить війська від Києва та змінює стратегію, — американська розвідка

Командування ЗС РФ нарешті почало розуміти помилки, які не дозволили їм просунутися на півночі, — і тепер вирішило зосередитися на сході та півдні України.

У деяких північних районах України розпочалося відведення частини російських військ. БТГр залишають зайняту територію навколо Києва для того, щоб зміцнитися на південь і на схід. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох високопоставлених представників американського керівництва, які бачать у такому маневрі серйозну стратегічну зміну.

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У вівторок у Міністерстві оборони РФ повідомили про рішення радикально знизити військову активність у київському та чернігівському напрямах, про що заявив заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Американські аналітики припускають, що відведення військ можуть супроводжувати авіа- та артобстріли Києва. Водночас попереджають представники США, Росія завжди повернеться, якщо цьому сприятимуть бойові умови.

Такий крок зробили після мирних переговорів російської та української делегацій, які у вівторок, 29 березня, проходили у Стамбулі.

Представники США не вважають ці переміщення військ якимось короткочасним перегрупуванням, але рішенням, розрахованим на довгострокову перспективу. Пояснюють це тим, що, можливо, представники ЗС РФ почали усвідомлювати свої помилки, які не дозволили їм просунутися північ від.

[ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка Фото: Генштаб ВСУ [ + – ] Розбита російська техніка

На думку деяких людей з української розвідки, президент РФ Володимир Путін може спробувати поділити Україну на дві частини, за аналогією до Північної та Південної Кореї. Бригадний генерал Кирило Буданов, який очолює Головне управління розвідки МО України, заявив, що військові операції Росії довкола Києва провалилися, тому що російська армія не змогла повалити центральну владу. Тепер, вважає Буданов, путінські війська зосередяться на півдні та сході країни.

На думку генерала, є певні підтвердження того, що Путін розглядає корейський сценарій для України. Тобто ЗС РФ можуть спробувати провести прикордонну лінію між неокупованими та окупованими регіонами. По суті це спроба зробити з України Північну та Південну Корею.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ завдали ракетного удару по Хмельницькій області. Мішенню росіян став аеродром, розташований у Старокостянтинові. Армія РФ внаслідок удару знищила всі запаси паливно-мастильних матеріалів.