У Міноборони РФ заявили про "кардинальне" скорочення військової активності на Київщині та Чернігівщині

У відомстві пояснюють таке рішення підвищенням довіри між сторонами, а також переходу договорів до "практичної площини".

Міністерство оборони Росії ухвалило рішення про "кардинальне" скорочення активності на Київському та Чернігівському напрямах. Про це повідомляє ТАСС.

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Як заявив заступник глави Міноборони Олександр Фомін, військова активність на Київському та Чернігівському напрямах буде кардинально скорочена. Сторони підвищили взаємодовіру, а переговори переходять у практичну площину.

"З урахуванням обговорених сьогодні принципів Міноборони Росії з метою підвищення взаємної довіри та створення необхідних умов для подальшого ведення переговорів і досягнення кінцевої мети — узгодження і підписання вищевказаного договору — ухвалено рішення кардинально, в рази скоротити військову активність на київському та чернігівському напрямку. Виходимо з того, що в Києві будуть ухвалені основні рішення і мають бути створені умови для подальшої роботи", — заявив Фомін.

Паралельно голова російської делегації на переговорах з Україною Мединський заявив, що РФ робить "два кроки назустріч" для деескалації. РФ отримала від України сформульовану позицію, тому можливість компромісу з укладанням миру стане ближчою.

Нагадаємо, за даними Financial Times, РФ перестала вимагати від України "демілітаризації" та "денацифікації". Натомість Росія готова піти на вступ України до ЄС, але з нейтральним статусом.

28 березня у США заявили, що Путін не готовий іти на компроміс щодо України.